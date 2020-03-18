Дореволюционный револьвер наши поисковики в Нижнем Новгороде Общество

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Дореволюционный револьвер наши поисковики в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД 31 марта 2020 года.

Ранее в дежурную часть отдела полиции Нижегородского района обратился координатор ПСО "Волонтёр", член общественного совета управления МВД России по Нижнему Новгороду Сергей Шухрин.

Общественник рассказал, что при проведении очередных поисковых сборов в верхней части города, на месте разрушенного дома он заметил на земле странный предмет, похожий на пистолет. Сергей Шухрин подобрал его, очистил от налипшей грязи и увидел, что перед ним старинное оружие. Он сдал находку в полицию.

По результатам проведенного баллистического исследования экспертом-криминалистом установлено, что найденный пистолет является револьвером системы "Наган" калибра 7,62 мм, образца 1895 года с двумя патронами. Ввиду того, что оружие подвержено сильной коррозии, для производства выстрелов оно не пригодно.

В настоящее время револьвер находится в камере хранения оружия. Впоследствии будет решаться вопрос о помещении его в качестве экспоната в один из музеев силовых структур.

МВД напоминает, что во избежание ответственности подобные находки обязательно нужно сдавать в органы внутренних дел.