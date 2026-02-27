Евгений Люлин: "Герои – люди скромные, тем важнее нам видеть их пример и знать об их добрых делах!" Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

На вчерашнем заседании регионального парламента депутаты единогласно утвердили список земляков, представленных к награждению областной медалью "За поддержку специальной военной операции". В числе кандидатов – жительница Арзамаса Мария Ивановна Булыгина. Осенью 2024 года она создала волонтерскую группу, которая занимается плетением маскировочных сетей для фронта. Спикер Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин в своем МАХ-канале рассказал историю пенсионерки, которую коллеги решили отметить за бескорыстный труд.

"Герои – люди скромные. Тем важнее нам видеть их пример и знать об их добрых делах! В четверг депутаты Законодательного собрания утвердили список земляков, достойных областной медали «За поддержку СВО». Есть в списке пенсионерка из Арзамаса Мария Ивановна Булыгина, история которой лично меня очень тронула", – поделился Евгений Люлин.

"С осени 2024 года Мария Ивановна стала «двигателем» большого и важного дела: собрала людей, организовала производство маскировочных сетей. Ее волонтеров в Арзамасе сегодня знают все. За их плечами – тысячи часов труда, вкусные продуктовые пайки, пошив белья, километры маскировочных сетей, которые спасли жизни сотен ребят на передовой", – подчеркнул спикер регионального парламента.

"Некоторые из "волонтеров" уже были отмечены медалями "За поддержку СВО". А вот Мария Ивановна – нет. Поскромничала. Единогласным решением депутаты исправили эту несправедливость", – отметил председатель Законодательного собрания.

"Не мог не рассказать об этой простой русской женщине. Таких людей у нас большинство. Молча делают свое дело. Не за награды, а за совесть! Вот на ком держится наша страна. Такие люди – соль земли, наша гордость и слава! С ними – победим! Спасибо вам, Мария Ивановна и всем вашим единомышленникам за труд и за любовь к Отечеству!" – резюмировал Евгений Люлин.

Ранее Евгений Люлин объяснил, что медалью "За поддержку СВО" награждают в первую очередь обычных нижегородцев, которые идут в волонтерские штабы, плетут маскировочные сети, собирают гуманитарные грузы, шьют одежду, вяжут носки, закупают необходимое оборудование.

"Они делают это по велению сердца и не ждут благодарности. Но наш долг – отметить их заслуги. Эта медаль – признание их огромного вклада в общее дело. Сегодня в списке награжденных – 25 человек: волонтеры, пенсионеры, предприниматели, общественники, представители духовенства. Люди самых разных профессий и возрастов, которых объединило одно – искреннее желание помочь. Многие из них с самых первых дней специальной военной операции включились в работу по поддержке военнослужащих и мирных жителей новых регионов", – подчеркнул спикер ЗСНО Евгений Люлин.

Полный список кандидатов на получение медали "За поддержку СВО" опубликован в тексте постановления на официальном сайте Законодательного собрания Нижегородской области.

Напомним, медаль за поддержку СВО – новая награда, которую депутаты регионального парламента учредили в 2025 году. Впервые в декабре прошлого года ее были удостоены более двухсот человек. Ежегодно этой наградой планируется поощрять до 500 нижегородцев, которые оказывают всестороннюю помощь участникам специальной военной операции и активно участвуют в восстановлении мирной жизни в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.