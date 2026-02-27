Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
27 февраля 2026 16:31
Новый Борский мост и подходы к нему отремонтируют в 2026-2027 годах
27 февраля 2026 15:44
Т2 запускает продажи смартфонов линейки Samsung Galaxy S26
27 февраля 2026 15:28
Роспотребнадзор объяснил нижегородцам, что делать при задержке авиарейса
27 февраля 2026 15:13
Новый снегопад обрушится на Нижегородскую область
27 февраля 2026 15:09
Евгений Люлин: "Герои – люди скромные, тем важнее нам видеть их пример и знать об их добрых делах!"
27 февраля 2026 15:00
Расписание автобусов №122 и №85 изменится в Нижнем Новгороде
27 февраля 2026 13:38
Онлайн-консультации запустили в Нижегородском онкоцентре
27 февраля 2026 13:20
Прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Махачкалу запустят с 6 мая
27 февраля 2026 13:00
Нижегородцам рассказали, как распознать абьюзера
27 февраля 2026 12:51
В Можайске модернизируют больницу и заменят 108 км сетей
Общество

Евгений Люлин: "Герои – люди скромные, тем важнее нам видеть их пример и знать об их добрых делах!"

27 февраля 2026 15:09 Общество
Евгений Люлин: Герои – люди скромные, тем важнее нам видеть их пример и знать об их добрых делах!

Фото: пресс-служба ЗСНО

На вчерашнем заседании регионального парламента депутаты единогласно утвердили список земляков, представленных к награждению областной медалью "За поддержку специальной военной операции". В числе кандидатов – жительница Арзамаса Мария Ивановна Булыгина. Осенью 2024 года она создала волонтерскую группу, которая занимается плетением маскировочных сетей для фронта. Спикер Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин в своем МАХ-канале рассказал историю пенсионерки, которую коллеги решили отметить за бескорыстный труд.

"Герои – люди скромные. Тем важнее нам видеть их пример и знать об их добрых делах! В четверг депутаты Законодательного собрания утвердили список земляков, достойных областной медали «За поддержку СВО». Есть в списке пенсионерка из Арзамаса Мария Ивановна Булыгина, история которой лично меня очень тронула", – поделился Евгений Люлин.

"С осени 2024 года Мария Ивановна стала «двигателем» большого и важного дела: собрала людей, организовала производство маскировочных сетей. Ее волонтеров в Арзамасе сегодня знают все. За их плечами – тысячи часов труда, вкусные продуктовые пайки, пошив белья, километры маскировочных сетей, которые спасли жизни сотен ребят на передовой", – подчеркнул спикер регионального парламента.

"Некоторые из "волонтеров" уже были отмечены медалями "За поддержку СВО". А вот Мария Ивановна – нет. Поскромничала. Единогласным решением депутаты исправили эту несправедливость", – отметил председатель Законодательного собрания.

"Не мог не рассказать об этой простой русской женщине. Таких людей у нас большинство. Молча делают свое дело. Не за награды, а за совесть! Вот на ком держится наша страна. Такие люди – соль земли, наша гордость и слава! С ними – победим! Спасибо вам, Мария Ивановна и всем вашим единомышленникам за труд и за любовь к Отечеству!" – резюмировал Евгений Люлин.

Ранее Евгений Люлин объяснил, что медалью "За поддержку СВО" награждают в первую очередь обычных нижегородцев, которые идут в волонтерские штабы, плетут маскировочные сети, собирают гуманитарные грузы, шьют одежду, вяжут носки, закупают необходимое оборудование.

"Они делают это по велению сердца и не ждут благодарности. Но наш долг – отметить их заслуги. Эта медаль – признание их огромного вклада в общее дело. Сегодня в списке награжденных – 25 человек: волонтеры, пенсионеры, предприниматели, общественники, представители духовенства. Люди самых разных профессий и возрастов, которых объединило одно – искреннее желание помочь. Многие из них с самых первых дней специальной военной операции включились в работу по поддержке военнослужащих и мирных жителей новых регионов", – подчеркнул спикер ЗСНО Евгений Люлин.

Полный список кандидатов на получение медали "За поддержку СВО" опубликован в тексте постановления на официальном сайте Законодательного собрания Нижегородской области.

Напомним, медаль за поддержку СВО – новая награда, которую депутаты регионального парламента учредили в 2025 году. Впервые в декабре прошлого года ее были удостоены более двухсот человек. Ежегодно этой наградой планируется поощрять до 500 нижегородцев, которые оказывают всестороннюю помощь участникам специальной военной операции и активно участвуют в восстановлении мирной жизни в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательное собрание Награды СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных