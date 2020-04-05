"К голосованию за поправки в Конституцию каждый россиянин должен подойти осознанно", - Максим Жук Политика

"К голосованию за поправки в Конституцию каждый россиянин должен подойти осознанно", - считает депутат Думы Нижнего Новгорода, заместитель председателя постоянной комиссии по развитию города, строительству и архитектуре Максим Жук.

"Конституция - основной документ, по которому живет наша страна. Все законы пишутся, принимаются или корректируются на ее основе. Поправки, которые сейчас предлагается внести в текст Конституции, прежде всего, направлены на повышение социального уровня и защиту населения. Так, в них пописаны пенсионные права граждан, индексация пенсий, законодательно на высшем уровне закреплен минимальный размер оплаты труда. В числе приоритетов государства в обновленной редакции Конституции - права детей и уважительное отношение к пожилым гражданам, их поддержка и защита", - сказал он.

"Также очень важны поправки в статью 67, в которой закреплены правопреемство России от Советского Союза, вопросы вероисповедания, а также поправки, которые призывают чтить память защитников отечества", - добавил Максим Жук.

По словам депутата, для него как для гражданина наиболее важны поправки во вторую статью Конституции, связанные с суверенитетом. "Права государства и его территорий обязательно должны быть конституционно прописаны и защищены. Это немаловажно в современной международной политический ситуации", - отметил он.

"Все поправки в целом – это большой социальный и идеологический посыл, который важно закрепить в главном документе страны. И, по моему мнению, каждая из поправок в Конституцию значима и необходима. Поэтому я обязательно пойду голосовать и буду призывать сделать это всех, кого я близко знаю, членов семьи, друзей и, конечно, своих избирателей. Сейчас из-за карантина я, к сожалению, не могу говорить с избирателями напрямую, но когда вирус уйдет из нашей жизни, я готов лично встретиться с каждым, разъяснить необходимость и значимость голосования, донести до них подробную информацию и убедить в ценности такого шага, как голосование за поправки в Конституцию. А пока я рекомендовал бы всем лично ознакомиться с текстом поправок и комментариям к ним, чтобы сделать свой выбор на голосовании осознанно", - заключил Максим Жук.