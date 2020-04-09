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Общество

Нижегородский зоопарк "Лимпопо" просит помощи из-за коронавируса

16 апреля 2020 09:20  [53] Общество

Нижегородский зоопарк "Лимпопо" просит помощи из-за коронавируса. Как сообщается на сайте зоопарка, с 30 марта он был временно закрыт и теперь находится в условиях выживания.

"Мы не знаем, когда закончится режим самоизоляции, но предполагаем, что не скоро. В коллекции "Лимпопо" насчитывается 1 517 животных, которые ежедневно хотят есть. Поскольку "Лимпопо" является частным зоопарком, мы не имеем ни налоговых льгот, ни льгот на оплату воды, электроэнергии и т.д., ни какой-либо финансовой поддержки со стороны государства", - пояснили в зоопарке.

Зоопарк обращается за помощью ко всем неравнодушным.

"Мы понимаем, что многим из вас сейчас тоже непросто - пугает и вирус, и неизвестность. Но если вы располагаете какими-то ресурсами для помощи нашим питомцам, то просим вас откликнуться. Зоопарк примет любую помощь: кормами и финансовую. Без вашей помощи мы просто не представляем, чем может закончиться режим самоизоляции для "Лимпопо", - выразили опасения сотрудники зоопарка.

О своем желании помочь зоопарку можно сообщить по телефону 271-67-37, написать на электронную почту limpopozoo@mail.ru, либо перечислить средства на счет:

Р/сч 40702810942000022279
БИК 042202603
К/сч 30101810900000000603
ПАО Волго-Вятский банк Сбербанка России
ИНН/КПП 5259093442/525901001

В зоопарке также отметили, что отблагодарят всех, кто поможет, бесплатными входными билетами (после снятия режима самоизоляции).

 

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