Нижегородец награжден премией "Национальный эксперт 2025"

Основатель нижегородской АНО «Устойчивое развитие территорий» Виталий Офицеров награжден премией «Национальный эксперт 2025», которая учреждена АНО «Национальные приоритеты».
Виталий Офицеров является экспертом по направлениям национальных проектов «Инфраструктура для жизни», «Молодежь и дети», «Туризм и гостеприимство», а также выступает по темам формирования сети опорных населенных пунктов, создания межвузовских кампусов, развития малых городов, поддержки внутреннего туризма и др.
Нижегородец вошел в число топ-20 представителей разных профессиональных сфер, которые регулярно участвовали в экспертных мероприятиях АНО «Национальные приоритеты», а также внесли существенный вклад в разработку аналитических докладов и продвижение нацпроектов в 2025 году. Все они получили премию «Национальный эксперт».
Статуэтки и дипломы обладателям премии вручили заместитель руководителя аппарата Правительства РФ Леонид Левин и генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.
София Малявина рассказала о развитии экспертного сообщества национальных проектов.
«На нашей платформе «Экспертум» уже зарегистрировано более 800 профильных специалистов из разных сфер, они представляют 77 регионов. И количество участников продолжает расти. Мы продолжим привлекать этот ресурс для взаимодействия по ключевым направлениям и темам национальных проектов», - сказала глава АНО «Национальные приоритеты».
Она также сообщила, что сквозной темой для экспертных мероприятий и докладов 2026 года станет региональное развитие.
Леонид Левин поблагодарил экспертов и подчеркнул, что правительство России высоко ценит работу, которую они делают для решения задач государства.
«Очень хорошо, что вокруг национальных проектов сложилось квалифицированное экспертное сообщество, что оно расширяется с каждым годом. В прошедшем году оно значительно приросло региональными экспертами. Хотелось бы, чтобы этот тренд продолжился и в будущем», – отметил Леонид Левин.
