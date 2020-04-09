Нижегородский гипермаркет "Максидом" временно закрыт Бизнес

Нижегородский гипермаркет "Максидом" временно приостановил работу из-за нарушений санитарно-эпидемиологических мер безопасности. Об этом сообщили в нижегородском минпроме.



Ранее прошла проверка с участием представителей МВД и управления Роспотребнадзора по Нижегородской области по обращениям жителей города.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в ходе обследования на объекте торговли были зафиксированы нарушения требований, которые установлены указом губернатора "О введении режима повышенной готовности" от 13 марта 2020 года № 27. Так, разметка для соблюдения безопасного расстояния между покупателями была сделана не во всем магазине, несколько работников магазина работали без перчаток, отсутствовали рециркуляторы воздуха.

"Сейчас в гипермаркете идет устранение выявленных нарушений. Уже нанесена разметка, заготовлен месячный запас масок и перчаток, устанавливаются рециркуляторы воздуха. По окончании всех необходимых работ ООО "Максидом" придется повторно получить разрешение на работу через портал www.nn-card", - отметил Максим Черкасов.

"Мы закупили все необходимое, устраняем выявленные недочеты, ужесточили системы контроля над соблюдением всех санитарных норм со стороны наших сотрудников. Кроме того, провели дополнительно беседы с персоналом магазина о важности выполнения каждым сотрудником требований по профилактике новой коронавирусной инфекции. Нижегородский минпром предоставил нам специальные наклейки с телефонами горячих линий, на которые наши покупатели могут обратиться, если заметят какие-то нарушения. Мы разместили эти наклейки в торговом зале, но сделаем все, чтобы у нижегородцев не было необходимости ими воспользоваться", - рассказал директор гипермаркета "Максидом-Нижний Новгород" Алексей Давыдов.

"Те предприятия и организации, которые подают заявку на подтверждение статуса организации, деятельность которой не приостанавливается в нерабочие дни, тем самым подтверждают, что они смогут обеспечить все необходимые меры безопасности для людей. В частности, предприятия должны организовать входной фильтр для работников до начала рабочей смены с обязательным измерением температуры тела, обеспечить работников масками (респираторами), перчатками, антисептиками. Сейчас в регионе сокращено проведение плановых проверок бизнеса, однако все должны помнить, что контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией в организациях, которые продолжают свою работу, будет жестким. Предприятия должны принять все меры, чтобы защитить здоровье своих сотрудников и клиентов, чтобы не допустить распространения новой коронавирусной инфекции", - сообщил Максим Черкасов.

Он также напомнил, что на портале: мойбизнес52.рф появилась кнопка "Сообщи о нарушении мер по борьбе с COVID-19". С ее помощью нижегородцы смогут сообщать о нарушениях организациями санитарно-эпидемиологических мер. В проверке обращений принимают участие представители органов исполнительной власти, ГУ МВД по Нижегородской области и Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

За несоблюдение требований предусмотрены серьезные штрафные санкции.

Напомним, что ООО "Управляющая компания Группа "ГАЗ" оштрафовано на 250 тысяч рублей за нарушение санитарных требований во время пандемии коронавируса. Нарушение произошло 14 апреля, когда предприятие вышло из вынужденного простоя.