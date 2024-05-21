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Бизнес

Итоги конкурса "Предприниматель года" подвели в Нижегородской области

29 мая 2024 17:21  [103] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области подвели итоги регионального конкурса "Предприниматель года", который проводит региональный Минпром в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Церемония награждения победителей состоялась в рамках празднования Дня российского предпринимательства.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в этом году на конкурс поступило более 270 заявок. Такой формат позволяет не только выделить лучших, но и рассказать об успехе предпринимателей, которые год от года развивают свое дело.

В 2023 году оборот нижегородских субъектов малого и среднего предпринимательства вырос на четверть и составил более 2,3 трлн рублей. Многие субъекты МСП для развития используют инструменты профильных нацпроектов - "Малое и среднее предпринимательство", "Международная кооперация и экспорт", "Производительность труда", а также региональные и федеральные программы развития бизнеса.

Жюри конкурса "Предприниматель года" определяет победителей в семи ключевых сферах деятельности: производство, АПК, услуги, торговля, самозанятость, старт-ап, организация поддержки бизнеса. Поскольку некоторые компании набрали одинаковое количество баллов, было принято решение разместить на одной призовой строчке сразу несколько компаний.

Список победителей конкурса по итогам 2023 года, а также обладателей звания "Заслуженный предприниматель Нижегородской области" можно посмотреть по ссылке.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес", открытом в рамках нацпроекта МСП. На базе центра работает горячая линия: 8 (800) 301 29 94 (звонок бесплатный).

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Он предполагает консультационную, информационную, имущественную, финансовую поддержку для предпринимателей.

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Теги:
Конкурсы Награждение Предприниматели
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