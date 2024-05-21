ПСБ на "ЦИПР" обсудил с экспертами финансовые механизмы поддержки ИТ-отрасли Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

ПСБ в рамках форума "ЦИПР", проходящего в Нижнем Новгороде, организовал сессию "Финансирование ИТ-отрасли. Курс на обеспечение технологической независимости" и представил инструменты финансовой поддержки российских компаний в сфере информационных технологий.

В ходе дискуссии начальник управления по работе с предприятиями телекоммуникаций, фармацевтики и информационных технологий ПСБ Ирина Милова рассказала про наиболее востребованные банковские механизмы для сектора в условиях необходимости достижения технологического суверенитета.

Она отметила, что на российском IT-рынке кратно выросло количество слияний и поглощений (M&A), сделок по выкупу долей российского бизнеса у иностранных владельцев.

Для ИТ-компаний продолжают оставаться актуальными кредитно-документарные продукты, финансирование в инвестиционных целях, на пополнение оборотных средств, факторинг для дистрибуторов, банковские гарантии для участия в тендерах, на возврат аванса, на исполнение обязательств перед заказчиками.

"ПСБ – активный участник всех государственных программ льготного финансирования ИТ-отрасли. Для ускоренного развития индустрии мы системно поддерживаем и производителей оборудования, и разработчиков программного обеспечения, компании, которые разрабатывают ПО для предприятий критической инфраструктуры. Растет количество сделок по поставке оборудования с использованием электронных компонентов отечественного происхождения для опытно-конструкторских разработок промышленных сетей передачи данных, которые могут применяться на объектах критической инфраструктуры повышенной категории значимости", — сообщила Ирина Милова.

Спикеры дискуссии ПСБ также обсудили возможность введения льготных условий кредитования для разработчиков и производителей высокотехнологичного оборудования, системы поддержки технологического предпринимательства, ключевые аспекты создания благоприятного климата для развития инноваций в стране, кадровые вопросы.

В обсуждении приняли участие заместитель председателя правительства Пермского края Черников Алексей, генеральный директор АНО "Цифровая Экономика" Сергей Плуготаренко, директор по взаимодействию с органами государственной власти ГК "ИнфоВотч", амбассодор Ассоциации развития цифровой промышленности "Клуб цифровых директоров" Светлана Леонова, президент АО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС" Алексей Кравцов, глава корпорации "МЕГАИС" Александр Макаричев, первый вице-президент группы компаний "Аквариус" Дмитрий Титов.