Итоги голосования по программе ФКГС на 2025 год в регионе
Технофестиваль "ЦИПР Tech Week" пройдёт в Нижнем Новгороде 20-26 мая
Сосна из Нижегородской области претендует на звание дерева года России
Портовый кран возвращается на нижегородскую Стрелку
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
24 мая 2024 10:54  [68] ПСБ на "ЦИПР" обсудил с экспертами финансовые механизмы поддержки ИТ-отрасли
23 мая 2024 16:35  [266] Дважды первый: "Ростелеком" лидирует на рынке публичного Wi-Fi по количеству точек доступа и выручке
23 мая 2024 15:22  [298] Эн+ сообщает об изменениях в составе топ-менеджмента
23 мая 2024 14:41  [249] Нижегородская область вошла в топ-3 регионов по уровню развития ГЧП
23 мая 2024 14:03  [259] Участники премии "Займись делом!" представят свою продукцию на ярмарке в Семенове
22 мая 2024 17:42  [312] Глеб Никитин и Евгений Дитрих приняли участие в спуске на воду трёх судов в Богородске
22 мая 2024 10:31  [421] "Ростелеком" закроет вакансии: новые тарифы на виртуальную АТС помогут бизнесу решить кадровый вопрос
21 мая 2024 16:13  [464] ЦИПР-2024: "Ростелеком" представил отечественную базовую станцию стандарта GSM/LTE
21 мая 2024 09:57  [410] Сельхозпредприятия Нижегородской области могут получить гранты на развитие
20 мая 2024 17:29  [415] Около 5 тысяч сотрудников нижегородских предприятий обучились бережливым технологиям
Бизнес

ПСБ на "ЦИПР" обсудил с экспертами финансовые механизмы поддержки ИТ-отрасли

24 мая 2024 10:54  [68] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

ПСБ в рамках форума "ЦИПР", проходящего в Нижнем Новгороде, организовал сессию "Финансирование ИТ-отрасли. Курс на обеспечение технологической независимости" и представил инструменты финансовой поддержки российских компаний в сфере информационных технологий.

В ходе дискуссии начальник управления по работе с предприятиями телекоммуникаций, фармацевтики и информационных технологий ПСБ Ирина Милова рассказала про наиболее востребованные банковские механизмы для сектора в условиях необходимости достижения технологического суверенитета.

Она отметила, что на российском IT-рынке кратно выросло количество слияний и поглощений (M&A), сделок по выкупу долей российского бизнеса у иностранных владельцев.

Для ИТ-компаний продолжают оставаться актуальными кредитно-документарные продукты, финансирование в инвестиционных целях, на пополнение оборотных средств, факторинг для дистрибуторов, банковские гарантии для участия в тендерах, на возврат аванса, на исполнение обязательств перед заказчиками.

"ПСБ – активный участник всех государственных программ льготного финансирования ИТ-отрасли. Для ускоренного развития индустрии мы системно поддерживаем и производителей оборудования, и разработчиков программного обеспечения, компании, которые разрабатывают ПО для предприятий критической инфраструктуры. Растет количество сделок по поставке оборудования с использованием электронных компонентов отечественного происхождения для опытно-конструкторских разработок промышленных сетей передачи данных, которые могут применяться на объектах критической инфраструктуры повышенной категории значимости", — сообщила Ирина Милова.

Спикеры дискуссии ПСБ также обсудили возможность введения льготных условий кредитования для разработчиков и производителей высокотехнологичного оборудования, системы поддержки технологического предпринимательства, ключевые аспекты создания благоприятного климата для развития инноваций в стране, кадровые вопросы.

В обсуждении приняли участие заместитель председателя правительства Пермского края Черников Алексей, генеральный директор АНО "Цифровая Экономика" Сергей Плуготаренко, директор по взаимодействию с органами государственной власти ГК "ИнфоВотч", амбассодор Ассоциации развития цифровой промышленности "Клуб цифровых директоров" Светлана Леонова, президент АО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС" Алексей Кравцов, глава корпорации "МЕГАИС" Александр Макаричев, первый вице-президент группы компаний "Аквариус" Дмитрий Титов.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ПСБ Технологии ЦИПР
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph