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Происшествия

Вода в нижегородской реке Рахма стала мутно-белой

24 апреля 2020 17:38  [108] Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте, Типичный Нижний

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Вода в нижегородской реке Рахма стала мутно-белой. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

По заявке жителей сотрудники министерства обследовали территорию Рахмы от поселка Ржавка до поселка Черепичный в Приокском районе. На всем протяжении присутствовал неблагоприятный запах, а вода имела мутно-белый цвет.

"В ходе обследования реки Рахма зафиксирован сброс сточных вод, выливающихся из оголовка ливневой канализации в поселке Черепичный, и попадающих в реку", - пояснили причину в министерстве.

Минэкологии возбуждено дело об административном правонарушении. Пробы воды направлены в лабораторию.

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