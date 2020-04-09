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Вода в нижегородской реке Рахма стала мутно-белой. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области.
По заявке жителей сотрудники министерства обследовали территорию Рахмы от поселка Ржавка до поселка Черепичный в Приокском районе. На всем протяжении присутствовал неблагоприятный запах, а вода имела мутно-белый цвет.
"В ходе обследования реки Рахма зафиксирован сброс сточных вод, выливающихся из оголовка ливневой канализации в поселке Черепичный, и попадающих в реку", - пояснили причину в министерстве.
Минэкологии возбуждено дело об административном правонарушении. Пробы воды направлены в лабораторию.
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