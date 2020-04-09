Вода в нижегородской реке Рахма стала мутно-белой Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте, Типичный Нижний

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Вода в нижегородской реке Рахма стала мутно-белой. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

По заявке жителей сотрудники министерства обследовали территорию Рахмы от поселка Ржавка до поселка Черепичный в Приокском районе. На всем протяжении присутствовал неблагоприятный запах, а вода имела мутно-белый цвет.

"В ходе обследования реки Рахма зафиксирован сброс сточных вод, выливающихся из оголовка ливневой канализации в поселке Черепичный, и попадающих в реку", - пояснили причину в министерстве.

Минэкологии возбуждено дело об административном правонарушении. Пробы воды направлены в лабораторию.