Банк "Открытие" в I квартале увеличил кредитный портфель на 3% - до 1,54 трлн рублей Бизнес

Банк "Открытие" в I квартале 2020 года увеличил кредитный портфель (до вычета резервов) на 3% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 1,54 трлн рублей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В пресс-службе пояснили, что кредитный портфель увеличился за счет розничного направления на 44 млрд рублей.

Чистая прибыль банка по РСБУ за январь-март составила 2,9 млрд рублей, объем активов вырос на 2,3% - до 2,37 трлн рублей.

Операционные доходы банка "Открытие" (до отчислений в резервы) за I квартал 2020 года составили 26 млрд рублей, что на 14% больше, чем год назад. Положительное влияние на финансовый результат банка оказал рост чистого комиссионного дохода на 32% (с 4,9 млрд рублей до 6,5 млрд рублей).

Объем вложений в ценные бумаги по итогам квартала сократился на 81 млрд рублей (10,1%), преимущественно за счет облигаций Банка России, что связано с перераспределением структуры ликвидных активов "Открытия".

В I квартале средства клиентов на счетах в банке "Открытие" увеличились на 40 млрд рублей (+2,3%) и составили на 1 апреля 1,78 трлн рублей. При этом средства частных клиентов выросли на 18,3 млрд рублей (+2%) до 925,2 млрд рублей, средства юридических лиц – на 21,4 млрд рублей (+2,6%) до 853 млрд рублей. Наблюдается приток средств клиентов на текущие счета.

Регуляторный капитал банка в I квартале 2020 года снизился на 6,3 млрд руб. (-2%), преимущественно за счет отрицательной переоценки ценных бумаг, составив на 1 апреля 306 млрд рублей.

Нормативы достаточности капитала банк "Открытие" выполняет с запасом. В частности, Н1.0 по состоянию на 1 апреля составил 13,1% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок). При расчете нормативов и регуляторного капитала кредитная организация не применяла временные регуляторные послабления для банков, введенные ЦБ РФ.