Водителя осудили за работу на неисправной маршрутке в Кстове Происшествия

Водителя осудили за работу на неисправной маршрутке в Кстове. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Кстовский городской суд установил, что в феврале 2020 года 27-летний мужчина вел микроавтобус ГАЗ 2217, используемый в качестве маршрутного такси.

Остановившие его сотрудники полиции выявили ряд технических неисправностей транспортного средства, при которых его эксплуатация запрещена.

Однако водитель, проигнорировав требование надзорных органов, не высадил пассажиров и продолжил их дальнейшую перевозку, подвергая жизнь и здоровье людей опасности.

Его деятельность была пресечена в тот же день при повторной проверке сотрудниками ГИБДД.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) и назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.