Последние новости рубрики Происшествия
29 апреля 2020 14:03  [263] Реаниматолог ЦРБ на Бору пойдет под суд
29 апреля 2020 13:26  [203] Водителя осудили за работу на неисправной маршрутке в Кстове
29 апреля 2020 09:54  [166] Жителя Дзержинска приговорили к 2 годам лишения свободы условно за стрельбу в кафе
28 апреля 2020 11:32  [334] Житель Лыскова получил два года условно за ограбление одной квартиры дважды
27 апреля 2020 16:52  [491] Наркотики в мужских брюках нашли сотрудники нижегородского СИЗО № 1
27 апреля 2020 16:01  [1684] Нижегородский суд приговорил Андрея Климентьева к 4 годам колонии
27 апреля 2020 15:51  [352] Сотрудник нижегородской колонии подозревается в получении взятки
27 апреля 2020 13:59  [369] Более 30 домов остались без тепла в Автозаводском районе
27 апреля 2020 11:22  [208] Пьяный водитель Лады врезался в торговый павильон в Арзамасе
25 апреля 2020 19:00  [606] Один человек погиб на пожаре в жилом доме в Вачском районе
Происшествия

Водителя осудили за работу на неисправной маршрутке в Кстове

29 апреля 2020 13:26  [203] Происшествия

Водителя осудили за работу на неисправной маршрутке в Кстове. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Кстовский городской суд установил, что в феврале 2020 года 27-летний мужчина вел микроавтобус ГАЗ 2217, используемый в качестве маршрутного такси.

Остановившие его сотрудники полиции выявили ряд технических неисправностей транспортного средства, при которых его эксплуатация запрещена.

Однако водитель, проигнорировав требование надзорных органов, не высадил пассажиров и продолжил их дальнейшую перевозку, подвергая жизнь и здоровье людей опасности.

Его деятельность была пресечена в тот же день при повторной проверке сотрудниками ГИБДД.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) и назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph