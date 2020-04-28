Нагрузка на телефонную линию снизилась после подключения чата-бота в Нижегородской области Общество

Более половины звонков на бесплатную телефонную линию 8-800-4444-112 принимает голосовой помощник. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

С помощью речевого чат-бота нижегородцы за неделю оформили уже более 100 тысяч заявок на выход из дома.

Напомним, до звонка необходимо приготовить паспорт, листок бумаги и ручку. Голосовой помощник задаст уточняющие вопросы, на которые абонент должен ответить "да" или "нет", а также продиктовать ФИО, адрес выхода из дома, время выхода, причину. Если заявка будет одобрена, голосовой помощник продиктует ее номер. Номер заявки на выход необходимо записать – его при необходимости следует продиктовать сотруднику полиции во время проверки.

При желании абонента, он может быть переведен на сотрудника горячей линии, который лично поможет оформить заявку.

Всего на телефонной линии сейчас работает около двух тысяч человек – это волонтеры, сотрудники многофункциональных центров и государственных организаций.

"Голосовой помощник смог сократить нагрузку на наш call-центр, на волонтеров более чем в два раза. Чат-боты способны отработать 24 тысячи звонков в сутки. Для сравнения, один волонтер – до сотни звонков за смену", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним также, что механизм контроля за режимом самоизоляции был утвержден Глебом Никитиным 2 апреля 2020 года. Подтвердить необходимость выхода на улицу нижегородцы смогут несколькими способами, в том числе на портале "Карта жителя Нижегородской области".