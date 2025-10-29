Николай Упирвицкий: "Региональный демографический стандарт очень актуален"

Фото:
Заместитель председателя комитета ЗСНО по экономике Николай Упирвицкий прокомментировал для НИА "Нижний Новгород" проект изменений в закон "О развитии ответственного ведения бизнеса в Нижегородской области".
В частности, законопроектом предлагается установить критерии благонадежности, социальной и экологической ответственности, в том числе, с учетом положений Регионального демографического стандарта, который будет утверждать правительство Нижегородской области.
Как подчеркнул Упирвицкий, нижегородский бизнес прекрасно понимает актуальность данной темы и готов на неё реагировать.
"Если мы говорим про демографический стандарт, то надо понимать, что вся эта демографическая история, конечно, очень важна и актуальна. Мы в Заксобрании это прекрасно понимаем. Если у нас не будет хорошей рождаемости, то мы, в общем, рано или поздно останемся и без граждан, и без сотрудников предприятий, и, в общем, без всего. Нижегородский бизнес это тоже очень хорошо понимает", - отметил парламентарий.
Он подчеркнул, что участие в демографической повестке региона вводится как определенный критерий ответственного ведения бизнеса.
"Повторюсь, все предприниматели это понимают, и все равно сталкиваются с примерно теми же проблемами. Это и вопросы кадрового обеспечения, и проблема привлечения молодых специалистов на предприятия, в сельскую местность и т.д. Другими словами, если у нас не будет разумной демографии, то и привлекать будет некого, и поддерживать некого. Заниматься демографией, рождаемостью надо здесь и сейчас, и эту работу, в том числе, мы будем планировать и реализовывать в рамках нашего комитета по экономике", - заключил депутат.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде обсудили внедрение единого демографического стандарта на предприятиях региона.
