Николай Упирвицкий: "Региональный демографический стандарт очень актуален"

Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Популярные комментарии за год
29 октября 2025 18:43Олег Трофимов: сокращение платных мест — путь к повышению качества образования
03 октября 2025 20:16Люлин: "Россия готова к диалогу с Западом, но с учетом наших национальных интересов"
23 сентября 2025 16:26Юрий Станкевич: ""Отработал – уехал". Именно такого подхода к привлечению в Россию мигрантов требуют наши граждане"
25 сентября 2025 13:13Максим Лубяной: "Не уверен, что виноваты только ученики и родители"
25 сентября 2025 13:11Андрей Чугунов: "Комиссия станет первым шагом к защите учителей"
02 октября 2025 18:03Евгений Семенов: "Нижегородская область - "гуманитарный инвестор" для Абхазии"
10 октября 2025 15:45Андрей Чугунов: "Эффект положительной обратной связи в Нижегородской области растёт"
10 октября 2025 15:33Евгений Семенов: "KPI губернатора отражает политический капитал региона"
02 октября 2025 17:19Андрей Самсонов: "Нижегородская область усилит влияние на Абхазию"
03 октября 2025 17:54Екатерина Лебедева: “Уроки прошлого напоминают, как важно единство тыла и фронта”
Последние новости рубрики Общество
21 января 2026 17:55Парковку в центре Нижнего Новгорода временно ограничат из-за уборки снега
21 января 2026 17:41НИА "Нижний Новгород" представляет интернет-конференцию Марка Сартана
21 января 2026 17:23Николай Упирвицкий: "Региональный демографический стандарт очень актуален"
21 января 2026 16:34Пять новых газопроводов запустят на севере Нижегородской области к 2027 году
21 января 2026 15:52В Чкаловском округе опровергли слухи о закрытии детсада в селе Чистое
21 января 2026 15:30Каждый седьмой нижегородец установил самозапрет на кредиты в 2025 году
21 января 2026 15:20В Госдуме предложили наносить на бутылки с алкоголем пугающие изображения
21 января 2026 15:16Четыре нижегородские школы и детсад закрыли на карантин из-за ОРВИ
21 января 2026 14:59Самозапрет на платежи в компьютерных играх хотят ввести в России
21 января 2026 14:22Прощание с доцентом кафедры ИМОМИ ННГУ Татьяной Медведевой пройдет 22 января
Общество

Николай Упирвицкий: "Региональный демографический стандарт очень актуален"

21 января 2026 17:23 Общество
Николай Упирвицкий: Региональный демографический стандарт очень актуален

Фото: er.ru

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Заместитель председателя комитета ЗСНО по экономике Николай Упирвицкий прокомментировал для НИА "Нижний Новгород" проект изменений в закон "О развитии ответственного ведения бизнеса в Нижегородской области". 

В частности, законопроектом предлагается установить критерии благонадежности, социальной и экологической ответственности, в том числе, с учетом положений Регионального демографического стандарта, который будет утверждать правительство Нижегородской области.

Как подчеркнул Упирвицкий, нижегородский бизнес прекрасно понимает актуальность данной темы и готов на неё реагировать.

"Если мы говорим про демографический стандарт, то надо понимать, что вся эта демографическая история, конечно, очень важна и актуальна. Мы в Заксобрании это прекрасно понимаем. Если у нас не будет хорошей рождаемости, то мы, в общем, рано или поздно останемся и без граждан, и без сотрудников предприятий, и, в общем, без всего. Нижегородский бизнес это тоже очень хорошо понимает", - отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что участие в демографической повестке региона вводится как определенный критерий ответственного ведения бизнеса.

"Повторюсь, все предприниматели это понимают, и все равно сталкиваются с примерно теми же проблемами. Это и вопросы кадрового обеспечения, и проблема привлечения молодых специалистов на предприятия, в сельскую местность и т.д. Другими словами, если у нас не будет разумной демографии, то и привлекать будет некого, и поддерживать некого. Заниматься демографией, рождаемостью надо здесь и сейчас, и эту работу, в том числе, мы будем планировать и реализовывать в рамках нашего комитета по экономике", - заключил депутат.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде обсудили внедрение единого демографического стандарта на предприятиях региона.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес демография Николай Упирвицкий
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных