Стадион "Нижний Новгород" теперь можно посетить в режиме онлайн

Нижегородский туристско-информационный центр презентовал второй выпуск онлайн-экскурсии в рамках проекта "#ОткройНижний". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Видеоролик посвящен стадиону "Нижний Новгород" – наследию Чемпионата мира по футболу-2018.
"Зрители смогут проникнуть в "закулисье" стадиона, прочувствовать атмосферу, которая царила здесь во время мундиаля, а также узнать о спортивно-развлекательной площадке "Спорт Порт"", - обещают организаторы.
Напомним, проект виртуальных экскурсий по достопримечательностям региона "#ОткройНижний" стартовал в ГБУ НО "Нижегородский туристско-информационный центр" 22 апреля.
Первый выпуск будет посвящен пакгаузам на Стрелке – наследию Всероссийских промышленно-художественных выставок 1882-го и 1896 года в Москве и Нижнем Новгороде. Этот выпуск посмотрело более 10 тысяч человек.
Экскурсии будут публиковаться еженедельно на YouTube-канале Visit Nizhny, а также в его социальных сетях (Instagram, Facebook, ВКонтакте).
Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что образовательный контент стал важным составляющим культурных онлайн-проектов региона.
"Теперь у нижегородцев появилось еще больше возможностей для всестороннего развития своих детей", – добавил глава региона.
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