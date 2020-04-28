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Культура и отдых

Стадион "Нижний Новгород" теперь можно посетить в режиме онлайн

29 апреля 2020 16:03  [102] Культура и отдых

Нижегородский туристско-информационный центр презентовал второй выпуск онлайн-экскурсии в рамках проекта "#ОткройНижний". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Видеоролик посвящен стадиону "Нижний Новгород"наследию Чемпионата мира по футболу-2018.

"Зрители смогут проникнуть в "закулисье" стадиона, прочувствовать атмосферу, которая царила здесь во время мундиаля, а также узнать о спортивно-развлекательной площадке "Спорт Порт"", - обещают организаторы.

Напомним, проект виртуальных экскурсий по достопримечательностям региона "#ОткройНижний" стартовал в ГБУ НО "Нижегородский туристско-информационный центр" 22 апреля.

Первый выпуск будет посвящен пакгаузам на Стрелке – наследию Всероссийских промышленно-художественных выставок 1882-го и 1896 года в Москве и Нижнем Новгороде. Этот выпуск посмотрело более 10 тысяч человек.

Экскурсии будут публиковаться еженедельно на YouTube-канале Visit Nizhny, а также в его социальных сетях (Instagram, Facebook, ВКонтакте).

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что образовательный контент стал важным составляющим культурных онлайн-проектов региона.

"Теперь у нижегородцев появилось еще больше возможностей для всестороннего развития своих детей", – добавил глава региона.

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