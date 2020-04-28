"Горячая линия" по защите прав предпринимателей пройдет в Нижегородской области 6-8 мая Бизнес

"Горячая линия" по защите прав предпринимателей пройдет в Нижегородской области 6-8 мая 2020 года. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Управлением по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры области организована "горячая линия" по вопросам защиты прав предпринимателей, в том числе по вопросам нарушений в получении разрешения на осуществление законной предпринимательской деятельности в период распространения коронавирусной инфекции, незаконных отказов в предоставлении поддержки, а также нарушений при проведении контрольных мероприятий.

"Горячая линия" работает с 6 по 7 мая с 14:00 до 18:00, 8 мая с 12:00 до 16:00 по телефону 8-903-602-22-20.

Напомним, нижегородскому бизнесу нужно оформить дополнительные заявки на майские праздники.