Последние новости рубрики Бизнес
02 мая 2020 17:08  [180] "Горячая линия" по защите прав предпринимателей пройдет в Нижегородской области 6-8 мая
02 мая 2020 08:33  [454] "Центр СБК-Дзержинск" внедряет цифровые сервисы для оплаты услуг ЖКХ
30 апреля 2020 18:43  [225] Нижегородские предприниматели за I квартал получили 1 млрд рублей льготных кредитов
30 апреля 2020 18:36  [240] "Ростелеком" лидирует на российском рынке коммерческих ЦОД по данным iKS-Consulting
30 апреля 2020 16:54  [678] Нарушения режима самоизоляции выявлены в работе нижегородских ИП
30 апреля 2020 16:51  [440] ГЗАС им.Попова организовал производство рециркуляторов воздуха
30 апреля 2020 16:06  [396] Нижегородские гостиницы получат поддержку из бюджета в период пандемии
30 апреля 2020 15:23  [456] Нижегородский бизнес-омбудсмен рассказал о жалобах предпринимателей
30 апреля 2020 14:09  [1138] Офисы ЕРКЦ с 1 мая продолжат работать в режиме удаленного доступа
30 апреля 2020 14:01  [210] "ТНС энерго НН" до 12 мая продолжит обслуживать клиентов в удаленном режиме
Бизнес

"Горячая линия" по защите прав предпринимателей пройдет в Нижегородской области 6-8 мая

02 мая 2020 17:08  [180] Бизнес

"Горячая линия" по защите прав предпринимателей пройдет в Нижегородской области 6-8 мая 2020 года. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Управлением по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры области организована "горячая линия" по вопросам защиты прав предпринимателей, в том числе по вопросам нарушений в получении разрешения на осуществление законной предпринимательской деятельности в период распространения коронавирусной инфекции, незаконных отказов в предоставлении поддержки, а также нарушений при проведении контрольных мероприятий.

"Горячая линия" работает с 6 по 7 мая с 14:00 до 18:00, 8 мая с 12:00 до 16:00 по телефону 8-903-602-22-20.

Напомним, нижегородскому бизнесу нужно оформить дополнительные заявки на майские праздники.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph