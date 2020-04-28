"Если мы будем открывать производства, то мы будем открывать и детские сады", - Сергей Злобин Общество

Министр образования и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин рассказал Руслану Станчеву в программе "Герои Волги" об особенностях дистанционного обучения, окончании учебного года в школах и планах по модернизации системы образования региона.

- В связи с коронавирусом у вас достаточно горячая пора. Она и так, и так у вас случилась бы. Наступает май, но сейчас он другой. Вопросов к вам много, ответов из первых уст на все пока нет. Надеюсь, что сейчас вы все разъясните. Смотрите, нас ждет досрочное окончание учебного года 22 мая – так?

- Нет, это не досрочное, а фактически плановое окончание учебного года. Мы всегда заканчиваем его 25 мая – последний звонок. В этом году 25 мая – понедельник, пятница – 22 мая – последний учебный день.

- Как-то это отразится на учителях?

- Нет, все идет в плановом режиме.

- Давайте поговорим об одной из главных тем, которая обсуждалась везде: и в средствах массовой информации, и в Instagramе губернатора, и в вашем Instagramе – это семейное обучение. Она разделила, как мне кажется, общество на две части. Что можно назвать семейным обучением?

- Мы предлагаем семейное обучение как поддержку той самоизоляции, на которой такое решение могут принять родители. То есть в тот момент, когда мы до последнего момента не знали как будут проходить ВПР (выпускные проверочные работы), многие родители оставались в городе только для того, чтобы дети хорошо подготовились к ВПР. Сейчас ВПР перенесены на осень. Следовательно, у родителей появляется возможность взять какие-то задания и спокойно вместе со всей семьей уехать на дачу, в загородный дом или куда-то, где комфортнее находиться в режиме самоизоляции. Мы предоставляем такую возможность.

- И кстати не везде есть интернет.

- Теперь итоговые работы, промежуточные аттестации и все остальное можно завершать вплоть до 5 сентября.

- Многие родители говорят, что это ничем не отличается от дистанционного обучения. Они были вынуждены сидеть с детьми и заниматься с ними самостоятельно.

- Да, родители, наконец-то начали вместе с детьми учить уроки.

- Это хорошо или плохо? Родители не очень довольны.

- Но с другой стороны, это субъектные отношения – родители у нас являются частью образовательного процесса. Конечно, мы столкнулись со сложностями, особенно когда на первом этапе платформы работали некорректно. Сейчас система стабилизировалась. Сбоев у нас практически нет. Мы можем достаточно эффективно и хорошо работать. Но сразу, чтобы не было никаких вопросов. Дистанционное образование – это вынужденная и временная мера. Она не будет постоянной. В сентябре мы вернемся в школу к звонкам, линейкам и учителям.

- Вы сейчас сказали, что родители – это субъект. Это слово такое формальное, канцелярское. Родители – это ключевой участник образования ребенка. В советское время даже был журнал "Семья и школа". Или "Чему нас учит семья и школа", – в песне поется.

- Образование пришло в семью. Да, это определенная сложность. Но с другой стороны, родители увидели, что учат дети, как они учатся, с какими трудностями сталкиваются. Для кого-то это сложно, у кого-то из детей вызвало полный восторг. И многие ребята, которые учились на тройки сейчас стали учиться на четыре и пять. Потому что они оказались в своей среде. Были сложности у тех ребят, которые привыкли скрупулезно выполнять все.

- Знаете, что получается. Опять же, разговаривая с родителями. У меня дети выросли, поэтому меня это не коснулось. Студентам проще учиться дистанционно. Школьники – главная головная боль для их родителей. Есть такая тема, родители говорят - "Я реально не помню – алгебра, геометрия. Мы не понимаем. Приходит ребенок, задает вопрос. Что делать? Сажусь и начинаю с ним вспоминать школьную программу. Школу закончил 30 лет назад".

- Есть образовательные платформы, на них есть видеокурсы. Причем по каждой теме они разложены.

- Родители вместе с детьми учатся заново.

- Это то, что мы говорили про ЕГЭ как-то в одной из передач. Один из главных страхов родителей – когда ты не можешь ребенку объяснить. И когда ребенок говорит "Я иду на ЕГЭ", родитель хочет помочь, но не знает, что это за процедура. Он в ней не участвовал. И здесь примерно то же самое.

- Еще один вопрос. Тоже он звучит. Понятно, может мы не будем забегать так далеко, в конец мая. Все-таки у нас ситуация меняется, и эпидемия – динамически. Каждый день новые данные. И выход на пик. Все это должно случиться. Для людей важно –что будет с выпускным, финальной линейкой.

- Выпускной – это тема конца июня и начала июля. Я думаю, что это слишком дальний горизонт. Тема последнего звонка интересна, потому что это 25 число. Вот здесь два диаметрально противоположных варианта. Первое – "давайте проведем сейчас дистанционный праздник для всех детей одновременно". Или второй – "оставьте нам время прощания со школой. Мы готовы потом соединить выпускной и последний звонок". Мы задали этот вопрос во время родительского собрания. Ровно поровну разделились мнения.

- А ваша точка зрения какая?

- Я думаю, что можно сделать и то, и другое. То есть 25 мая мы можем провести большой онлайн праздник, не называя его последним звонком. Его можно назвать "Ура, мы справились с дистанционным обучением".

- Мне кажется это наиболее понятным. Тем более, что у нас сейчас много важных событий происходит в онлайне. Бессмертный полк тоже – не надо никуда идти, вы можете портрет своего родственника загрузить в интернет, и таким образом отдать дань памяти. Или выйти со свечой в момент вечерней минуты молчания. То есть это все реально. То же самое можно сделать и 25 мая. Вы готовы технологически к этому?

- Мы теперь готовы практически ко всему.

- Сначала прошел онлайн-педсовет, потом онлайн-родительское собрание, на котором присутствовали вы, Давид Мелик-Гусейнов и много сотен тысяч родителей.

-Последнее количество просмотров, которое мы фиксировали через сутки после этого – 418 тысяч человек.

- То есть все, кто имеет отношение к школе. Родители смотрели, вряд ли дети.

- Дети смотрели тоже. И вопросы приходили от детей, и сейчас приходят.

- Как вы оцениваете такой формат общения? И что нового вы для себя узнали? Какие узкие места вы видите, с которыми есть проблемы? Что вы решить еще не смогли?

- Родители нам подсказали многие решения, которые для нас были бы не очевидными. Благодаря родителям мы ввели пятидневку на май вот таким директивным образом, потому что это оказалось массовой просьбой родителей. Мы посмотрели по перечню предметов. До 30 апреля должна пройти аттестация по МХК, физкультуре, ОБЖ. Есть еще предметы школьного компонента, который мы со своего уровня не видим, они определяются в образовательной организации. Но также мы завершаем их обучение в конце апреля. Очень полноценная и конструктивная получилась у нас встреча. С подсказками для нас, и нам удалось донести свою позицию. Было более полутора тысяч комментариев во время прохождения.

- И все-таки вопрос. Есть ли что-то, на сегодняшний день, за что вы переживаете? Вы звучите достаточно уверено - "мы поговорили, мы договорились, у нас такие решения". Мне это слушать приятно, что вы готовы. Но, как мне кажется, в нынешней ситуации обрыв может быть в любом месте. На что нужно внимание обратить родителям, детям, учителям, чиновникам?

- К концу учебного года мы договорились обо всем. Предметы, которые подразумевают больше личного общения мы завершаем - ОБЖ и физкультуру. Не потому что это предметы не основные. А потому что сложно выстроить обучение по ним дистанционно. Физкультура дистанционно, к сожалению, у нас свелась к презентациям. Это не правильно, и мы с родителями это приняли. Самая большая сложность сейчас будет у 11 классов. Для них мы пошли по такому варианту, который раньше не применялся в Нижегородской области. Это индивидуальная образовательная траектория. С 30 апреля одиннадцатиклассники аттестуются по всем предметам кроме тех, которые они выбрали для ЕГЭ. Из них формируются новые учебные группы, и в мае-июне ребенок изучает только те предметы, которые он сдает на ЕГЭ. По всем остальным, он продолжает только, если у него есть спорные оценки, и для аттестации это важно. Но в целом, мы перешли к абсолютно личностному, индивидуальному обучению. И это - сложность.

- Причем некоторые родители. Возвращаясь к некой точке зрения. Ведь дистанционное обучение, в котором мы внезапно оказались, мы к нему шли, но не с такой скоростью. Некоторые родители может быть даже в большей степени были к нему не готовы, чем чиновники. У вас хотя бы есть какие-то программы в рамках нацпроектов, а у них не было ничего. Поэтому они оказались в точке, где заново познают мир. Некоторые, половина, считают, что такой формат дистанционного обучения не дает достаточных знаний на сегодняшний день их детям – они будут невежественными. Это – первая версия. Вторая – наоборот, это цифра, развитие, возможности, "хочу то, хочу это", дети современные все с гаджетами. И те, и другие, на мой взгляд, имеют право на свою точку зрения. И поскольку таких пополам, как вы говорили про родительское собрание, значит вторая половина будет страдать. Справедливо ли это? И можно ли найти какой-то компромисс?

- Компромисс у нас есть. Мы, еще раз, предлагаем семейную форму. Если вы видите, что дистанционное образование для вашего ребенка – ну просто никак. И ему необходимо личностное общение, то это можно будет сделать, когда будет более благоприятная эпидемическая ситуация. Мы даем время до 5 сентября. Кроме того, у ребенка появляется возможность неоднократно фиксировать свои результаты. То есть, да, что-то я сейчас не изучил, но все, что ему выдал учитель, что есть на образовательных платформах, оно остается доступным и бесплатным. Одна из главных наших задач сейчас, и мы ее успешно выполняем – продлить бесплатный период действия платформ на май месяц. Мы практически договорились со всеми.

- Еще один вопрос касается работы между майскими праздниками. Получается, по сути, если внимательно познакомиться с указом президента, это нерабочие дни для всех, но для школы они - как в апреле. Правильно я понимаю?

- Да, для школ, если мы дословно читаем указ президента, действует тот же режим апреля. Это значит, что 6,7 и 8 мая мы в дистанционном режиме продолжаем обучение.

- Опять же, забегая вперед, президент России продлил этот режим до 11 мая и поручил начать подготовку к открытию экономики, производств и так далее. Появляется некая надежда, довольно условная, но тем не менее. Есть предположение, что во второй половине мая большее количество предприятий будет открываться. Родители пойдут на работу. В самый пиковый момент. Сейчас они уже привыкли, смирились, что они с детьми своими сидят и учатся. Палкой их подгоняют, или наоборот – у всех по-разному. Чаще всего дети под давлением учатся, что уж говорить, все мы с вами учились. Я в сказки не верю. И вот они вышли на работу. Не все, но частично. Возвращаемся в мирное время, побеждаем этот вирус, скорее бы это случилось. И дети остаются одни в финале года.

- Мы посчитали, это восемь дней. Это не такой большой период. Вопросы уже задаются родителями про детские сады. Сейчас дежурные группы свободного посещения только на определенных территориях.

- Все будет зависеть, на самом деле, от ситуации с зараженными и решения губернатора открывать или не открывать.

- Безусловно, если мы будем открывать производства, то в поддержку родителей мы будем открывать и детские сады.

- Часто упрекают меня в том, что я, разговаривая с чиновниками, все время "город, город, Нижний Новгород". Область-то большая – три с лишним миллиона людей живет. И они абсолютно правы. А с сельскими-то школами что?

- Мы отрабатывали с каждой школой, самыми далекими из них. Семь школ до сих пор находится на очном обучении. Там, где у нас нет интернета и сотовой связи, и в школах у нас 15-21 ребенок, они работаю очно.

- Там социальное дистанцирование 2 метра. Это какая-то далекая деревня, правильно я понимаю?

- Да, у нас есть незначительное количество таких школ. Мы их сохранили, и будем сохранять. Но, кстати, в рамках дистанционного обучения мы увидели возможность для них более высокого уровня преподавания контента. Примерно 20% - это школы, которые предполагают смешанный формат, где есть и дистанционное обучение, и в режиме заданий. Каждая школа выработала свою стратегию решения вопроса.

- Ага, останется у них восемь учебных дней. Возвращаясь к предыдущему вопросу, я пытаюсь в голове сложить. Как бы оценить, насколько это будет проблемой?

- Восемь учебных дней по минимальному количеству предметов. Меньшая нагрузка, опыт работы с платформами, платформы вышли в стабильный режим, выстроены организационно-коммуникационные схемы. Я думаю, это не станет большой проблемой.

- А нет прогноза, что, родители вышли, дети остались дома одни и просто "забили". Нормальная история. Родителей нет, "интернета нет, не открылся компьютер"

- Мы сейчас видим успехи каждого ребенка в реальном режиме. Ситуация такая, что платформы сдают статистику.

- Сергей Васильевич, это успехи ребенка при контроле родителей. Это очень важно.

- Если у него нет выполнения заданий, мы это уже видим. Ситуация в том, что мы сейчас вышли в режим, когда каждый ребенок своей деятельностью оставляет цифровой след. Мы видим, вышел ли он в интернет, пытался ли зайти на платформу. Если мы видим какие-то сложности, подключаются и классные руководители, и социальные педагоги.

- Задам вам последний вопрос не как чиновнику, а как родителю. Я, конечно, понимаю, что вы находитесь в рамках, что чиновник обязан отвечать определенным образом, когда включены все камеры. Но как вы оцениваете этот спонтанный, не нами придуманный эксперимент, который длится у нас уже полтора месяца? Лучше бы этого не было, или это то, что позволит перескочить нам всем на новый виток развития?

- Мы сейчас не можем говорить, что было бы лучше, если бы этого не было, или не лучше, потому что это случилось. Для себя мы увидели ту часть, которую нужно дорабатывать. Оказалось, что у нас в области нет коммуникационной площадки. Мы используем федеральную площадку Дневника, которая нас как раз и подвела. Я думаю, что с сентября мы будем создавать свою. Образовательные платформы отработали. И мы понимаем, что здесь не нужно делать региональную платформу, мы можем брать ресурс оттуда. А коммуникационные площадки на наших серверах уверенной, стабильной работы, к сожалению, не показали.

- Это касается не только, насколько я понимаю, железа?

- Это в первую очередь – оболочка, интерфейс.

- С точки зрения работы сотовых компаний проблем нет?

- Здесь все нормально. Есть у нас, конечно, территории, где, как я уже сказал, нет интернета.

Поэтому я бы оценил на крепкую, твердую четверку, что и как у нас получилось.

- А с точки зрения эмоциональной, вы переживаете, работает по 20 часов без выходных. Нет ощущения, что вы оказались заложником этой ситуации? Ощущение того, что вы участвуете в каких-то исторических событиях присутствует? Или вы думаете – хочу, чтобы все вернулось?

- Понимаете, был такой момент. Были вопросы, мысли – давайте закончим учебный год 30 апреля. Для нас это решение было бы одним из самых простых. Но на самом деле наша ответственность перед детьми и родителями нам это сделать не позволила. Но были и родители, которые говорили – "ах вы нехорошие люди, продолжили обучение". У нас достаточно стабильная ситуация. Я понимаю, что сейчас часть родителей вздрогнет, но мы успешно прошли этот этап. У нас не было колоссальных сбоев, ни одна школа не выпала из этого процесса. В условиях стабильной работы, прекращать и недодать детям знания, это неправильно. Хотя для нас это дополнительные сложности - переговоры с площадками по продлению на май предоставления бесплатного контента. Мы решили практически со всеми площадками, за исключением некоторых. Например, школа выбрала индивидуальную площадку, маленькую. С ней сложно договориться, потому что это не крупный федеральный игрок.

- Вы будете деньги платить или что?

- Где-то мы разрешаем использовать средства субвенции. Родители не будут платить ни в коем случае.

- Это я и хотел услышать. Дети всегда на пьедестале, постаменте. Очевидно, что работа, которую вы делаете, на сегодняшний день – "тащите", она чрезвычайно важная. Желаю нам всем, и родителям, и учителям, и чиновникам легче пережить этот месяц финальный.