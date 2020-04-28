Первые весенние грозы и +25° ожидают нижегородцев на текущей неделе Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Очень теплая погода с переменной облачностью прогнозируется в Нижегородской области на текущей неделе.

Как сообщают синоптики компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, на предстоящей неделе с 4 по 10 мая ожидается постепенное возвращение привычного температурного фона после холодного апреля.

В прошедшее воскресенье в Центральную Россию начал поступать теплый и влажный воздух благодаря южным ветрам из Черноморско-Каспийского бассейна.

Это станет причиной того, что на предстоящей неделе столбики термометров в Нижнем Новгороде устремятся к 20-градусной отметке, но при этом усилятся восходящие потоки – конвекция, которая приведет к образованию кучево-дождевых облаков высотой до 8-10 км, что, в свою очередь, может спровоцировать молниевые разряды.

Такое развитие событий синоптики прогнозируют с 70%-ой вероятностью. В Нижнем Новгороде первая гроза ожидается в среду – 6 мая, еще одна – в воскресенье 10 мая.

Что касается температуры воздуха, то сегодня 4 мая прогнозируется малооблачная погода со слабым юго-восточным ветром. Днем столбики градусников поднимутся до +21°.

Во вторник 5 мая ожидается переменная облачность, ветер сменит направление на южное и усилится до 11 м/с. Ночью температура воздуха ожидается до +14°, а днем воздух прогреется до +25°.

6 мая – в среду, как сообщалось выше, прогнозируются грозы, пойдет слабый дождь. Ветер останется южным, но утихнет. Ночью температура воздуха составит +14°…+16°, днем – от +19° до +21°.

В четверг и пятницу (7-8 мая) – облачная с прояснениями погода, дневная температура – от +19° до +22°, дожди не ожидаются.

В субботу 9 мая прогнозируется +18° и без дождей, а в воскресенье – дождь, гроза и +20°.

Между тем, региональное ГУ МЧС уже вечером 3 мая предупреждало, что в этот день по югу области могут пройти грозы и это станет причиной возникновения чрезвычайных ситуаций. Согласно Яндекс-Карте, по данным на вечер 3 марта Нижегородская область находилась вне зоны осадков. Дожди наблюдались на территории граничащей Владимирской области.