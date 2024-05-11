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Юрий Шалабаев: "Наши музеи – это не просто хранилища ценных экспонатов, но и живые центры культуры"

18 мая 2024 09:50  [1] Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с Международным днем музеев, который ежегодно отмечается 18 мая.

"В Нижнем музеев очень много, а исторический центр – это, можно сказать, экспозиция под открытым небом. Кремль, Ярмарка, Миллионка, древние храмы и наши прекрасные набережные хранят воспоминания о веках городской истории", - отметил мэр.

"Нижегородцы в последнее время чаще ходят в музеи, новые возможности для этого дают такие проекты, как "Пушкинская карта", "Ночь музеев". Наполнены людьми всех возрастов и исторические музеи, и художественные галереи, и целые музейные территории, такие как парк Победы или недавно отреставрированный "Щелоковский хутор". Нижегородским специалистам удается виртуозно сочетать высокотехнологичные мультимедийные проекты с сохранением аутентичности домов, которые помнят Горького или Сахарова. Мы бережно сохраняем память и о новейших событиях. Например, недавно открылся "Музей СВО", где традиционный музейный подход тоже совмещен с технологиями виртуальной реальности", - рассказал глава города.

"Наши музеи – это не просто хранилища ценных экспонатов, но и живые центры культуры, где каждый может прикоснуться к великому прошлому. Благодаря труду музейных работников мы имеем возможность познавать и понимать историю через предметы, документы и произведения искусства. Спасибо всем сотрудникам музеев за преданность и профессионализм, за то, что наше культурное наследие продолжает жить и развиваться, привлекая всё больше людей к изучению и сохранению нашей общей памяти. С праздником!" - сказал Юрий Шалабаев.

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Теги:
Музеи Праздники Юрий Шалабаев
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