Семинар по антитеррористической безопасности провели для студентов и преподавателей в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Для студентов и преподавателей Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева провели обучающий семинар по антитеррористической безопасности. В нем приняли участие представители Росгвардии, МЧС и движения "Волонтеры-медики".

Открывая семинар, региональный координатор проекта "Новая школа" партии "Единая Россия" Маргарита Банникова отметила важность данной темы, и что такие мероприятия помогают формировать у молодежи осознанное отношение к безопасности.

"Обеспечению антитеррористической безопасности уделяется особое внимание со стороны профильных специалистов в усиленном режиме. Но также очень важно, чтобы каждый человек, попав в экстремальную ситуацию, знал, как себя вести, не терялся, не поддавался панике. Главное в таких случаях – действовать четко и слажено, уметь защитить себя и в случае необходимости оказать помочь другим. Мы пригласили на этот семинар специалистов силовых структур, спасателей, медиков, чтобы они рассказали, какие есть предупредительно-защитные меры, а также о действиях при возникшей угрозе. Конечно, хочется, чтобы это не пригодилось, но эти знания необходимы каждому", - сказала координатор партпроекта.

Представители Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Нижегородской области ознакомили с правилами поведения на массовых мероприятиях, проинструктировали собравшихся об алгоритме действий при угрозе и совершении преступлений террористической направленности. Отдельное внимание было уделено важности проявления бдительности при обнаружении подозрительных лиц и оставленных без присмотра предметов.

Активистки движения "Волонтеры-медики", студентки 6-го курса Приволжского исследовательского медуниверситета Ольга Козырева и Алла Неустроева рассказали про первую доврачебную помощь. Волонтеры наглядно на специальных манекенах показали, что делать при потере сознания, остановке сердца, учили накладывать шины на раны и другим азам первой помощи.

"Обучаем базовым навыкам, которые доступны каждому. Чем быстрее человек сориентируется в экстремальной ситуации, окажет помощь, то тем больше шансов сохранить здоровье или даже спасти жизнь до приезда специалистов. Навыки эти несложные, мы обучаем и детей, и взрослых. Достаточно два-три занятия, чтобы понять общие правила и обучиться приемам по оказанию первой медицинской помощи. И, если кому-то вдруг понадобится помощь, важно начать что-то делать и делать правильно, чем оставаться равнодушным. Как показывает статистика, 25% людей можно спасти до приезда специалистов", - поделились волонтеры.

Как отметил Александр Попов, начальник отдела обеспечения безопасности НГТУ, проведение инструктажей по правилам безопасности, в том числе и антитеррористической, для преподавателей и студентов университета проводятся регулярно.

"В первую очередь, важно изучить объект – учебный корпус или общежитие. Знать расположение основных и эвакуационных выходов, чтобы в случае экстренной ситуации покинуть опасную зону ближайшим путем. Кроме путей эвакуации изучаем технические средства безопасности, такие как включение пожарной сигнализации, месторасположение пожарных шкафов, огнетушителей и другие. Отрабатываем правила поведения при возникновении различных чрезвычайных ситуаций", - сообщил он.

В заключительной части семинара студенты смогли задать специалистам интересующие их вопросы.