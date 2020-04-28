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Общество

"Профессия акушерки испокон веков пользовалась огромным почетом и уважением", - Глеб Никитин

05 мая 2020 14:19  [144] Общество

"Профессия акушерки испокон веков пользовалась огромным почетом и уважением", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, поздравляя нижегородских акушерок с профессиональным праздником (Международный день акушерки) 5 мая 2020 года.

"От вашего умения и мастерства зависит успешный исход родов. В этом процессе нет малозначимых вещей. Даже настроение роженицы формируется в зависимости от того, насколько точно и уверенно работают окружающие ее люди. В любой момент дня и ночи акушерки готовы прийти на помощь. Они являются надежными помощниками врачей, настоящими мастерами своего дела", - отметил губернатор.

"Сегодня вы столкнулись с новым очень серьезным вызовом. Коронавирус уже оказывает серьезнейшее влияние на работу системы родовспоможения Нижегородской области. Мы знаем, что болезнь особенно опасна для беременных женщин. В связи с этим наша общая задача – не снижать стандарты качества оказания медицинской помощи, стараться максимально бережно относиться к каждой пациентке. Вне зависимости от любых обстоятельств, рост рождаемости и поддержка семейных ценностей являются абсолютными приоритетами развития России, которые обозначил наш президент Владимир Путин. Мы обязательно продолжим реализацию нацпроекта "Демография" и будем прикладывать все усилия, чтобы условия вашего труда были как можно более комфортными!" - подчеркнул Глеб Никитин.

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