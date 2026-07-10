В Нижегородской области стартовала «Школа краудфандинга» для соцпредпринимателей Общество

В Нижегородской области дан старт бесплатному образовательному интенсиву «Школа краудфандинга» для некоммерческих организаций (НКО) и социальных предпринимателей. Онлайн-проект направлен на поддержку инициатив, которые помогают решать важные общественно полезные задачи, и дает участникам практические инструменты для привлечения ресурсов на реализацию своих идей.

Программа реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного между министерством социального развития и семейной политики Нижегородской области и Фондом поддержки социальных проектов 2 июля на форуме «Больше чем бизнес» в Москве.

«Школа краудфандинга» — это практический инструмент для поиска ресурсов и развития социальных инициатив. Участники программы научатся не только грамотно рассказывать о своих проектах, но и выстраивать убедительную коммуникацию, показывать ценность своего дела и находить единомышленников.

«Поддержка социальных предпринимателей и некоммерческих организаций — это важная часть системной работы по развитию региона. Мы заинтересованы в том, чтобы у авторов социальных проектов появлялись знания, навыки и инструменты, необходимые для успешной реализации и развития инициатив», — отметил министр социального развития и семейной политики Нижегородской области Игорь Седых.

Обучение длится месяц. В программу курса входят четыре тематические видеолекции от действующих экспертов рынка, подготовка презентации и защита проекта перед компетентным жюри, индивидуальная поддержка крауд-продюсера для лучших участников, а также готовый план кампании — от сценария сбора до медиаплана. По итогам обучения участники получат практический опыт запуска краудфандинговой кампании, упакованный проект «под ключ», навык уверенно представлять свои идеи, а также официальный сертификат о прохождении курса либо удостоверение о повышении квалификации.

«Для нас главный результат „Школы краудфандинга“ — это не просто полученные знания, а приобретённый навык. Мы хотим, чтобы участники не только запустили свой первый крауд-сбор на площадке, но и в дальнейшем уже самостоятельно могли использовать этот инструмент снова и снова для решения своих задач», — отметила директор Фонда поддержки социальных проектов Наталья Кремнёва.

Принять участие в онлайн-программе могут субъекты малого и среднего предпринимательства и некоммерческие организации, при этом проект заявителя должен находиться на стадии запуска или реализации. Регистрация открыта на сайте «Школы краудфандинга»: univer.fundsp.ru/crowd.

Напомним, Нижегородская область входит в топ-5 регионов по количеству социальных предприятий (509 организаций в 2025 году, 4-е место по стране). Такие компании получают налоговые льготы, финансовую поддержку, в том числе государственные микрозаймы со сниженной процентной ставкой, бесплатную юридическую помощь и консультации.

Информацию о программах поддержки социального предпринимательства и НКО в Нижегородской области можно получить в региональном Центре инноваций социальной сферы (ЦИСС НО) по телефону: 8 (831) 435-15-24, по почте: info@cissno52.ru или по адресу: Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 4, оф. 529.

Поддержка предпринимательства, в том числе социальной направленности, — основная задача федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.

Фото: Фонд поддержки социальных проектов