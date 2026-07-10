На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
Нижегородцам стали продавать бензин по четным и нечетным дням
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 июля 2026 11:14
Нижегородскому малышу-трубкозубу из «Лимпопо» выбрали имя
10 июля 2026 10:27
Требования к детским лагерям ужесточили в Нижегородской области
10 июля 2026 10:25
Омбудсмен Кислицына помогла вдове участника СВО из Беларуси добиться выплат
10 июля 2026 10:21
В ННГАСУ состоялся первый выпуск магистров корпоративной кафедры Минстроя России
10 июля 2026 10:03
Резкая смена погоды ждет нижегородцев в выходные
10 июля 2026 09:16
Нижегородскому выпускнику аннулируют ЕГЭ за публикацию фото заданий
10 июля 2026 09:07
Справляться с очередями на АЗС нижегородцам помогут волонтеры
10 июля 2026 09:00
Эксклюзив
Новые правила работы маркетплейсов: изменится ли что-то для нижегородцев
10 июля 2026 07:00
Эксклюзив
Нижегородцам объяснили, как не получить штраф за перевозку бензина
09 июля 2026 20:00
В Нижегородской области стартовала «Школа краудфандинга» для соцпредпринимателей
Общество

В Нижегородской области стартовала «Школа краудфандинга» для соцпредпринимателей

09 июля 2026 20:00 Общество

В Нижегородской области дан старт бесплатному образовательному интенсиву «Школа краудфандинга» для некоммерческих организаций (НКО) и социальных предпринимателей. Онлайн-проект направлен на поддержку инициатив, которые помогают решать важные общественно полезные задачи, и дает участникам практические инструменты для привлечения ресурсов на реализацию своих идей.

Программа реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного между министерством социального развития и семейной политики Нижегородской области и Фондом поддержки социальных проектов 2 июля на форуме «Больше чем бизнес» в Москве.

«Школа краудфандинга» — это практический инструмент для поиска ресурсов и развития социальных инициатив. Участники программы научатся не только грамотно рассказывать о своих проектах, но и выстраивать убедительную коммуникацию, показывать ценность своего дела и находить единомышленников.

«Поддержка социальных предпринимателей и некоммерческих организаций — это важная часть системной работы по развитию региона. Мы заинтересованы в том, чтобы у авторов социальных проектов появлялись знания, навыки и инструменты, необходимые для успешной реализации и развития инициатив», — отметил министр социального развития и семейной политики Нижегородской области Игорь Седых.

Обучение длится месяц. В программу курса входят четыре тематические видеолекции от действующих экспертов рынка, подготовка презентации и защита проекта перед компетентным жюри, индивидуальная поддержка крауд-продюсера для лучших участников, а также готовый план кампании — от сценария сбора до медиаплана. По итогам обучения участники получат практический опыт запуска краудфандинговой кампании, упакованный проект «под ключ», навык уверенно представлять свои идеи, а также официальный сертификат о прохождении курса либо удостоверение о повышении квалификации.

«Для нас главный результат „Школы краудфандинга“ — это не просто полученные знания, а приобретённый навык. Мы хотим, чтобы участники не только запустили свой первый крауд-сбор на площадке, но и в дальнейшем уже самостоятельно могли использовать этот инструмент снова и снова для решения своих задач», — отметила директор Фонда поддержки социальных проектов Наталья Кремнёва.

Принять участие в онлайн-программе могут субъекты малого и среднего предпринимательства и некоммерческие организации, при этом проект заявителя должен находиться на стадии запуска или реализации. Регистрация открыта на сайте «Школы краудфандинга»: univer.fundsp.ru/crowd.

Напомним, Нижегородская область входит в топ-5 регионов по количеству социальных предприятий (509 организаций в 2025 году, 4-е место по стране). Такие компании получают налоговые льготы, финансовую поддержку, в том числе государственные микрозаймы со сниженной процентной ставкой, бесплатную юридическую помощь и консультации.

Информацию о программах поддержки социального предпринимательства и НКО в Нижегородской области можно получить в региональном Центре инноваций социальной сферы (ЦИСС НО) по телефону: 8 (831) 435-15-24, по почте: info@cissno52.ru или по адресу: Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 4, оф. 529.

Поддержка предпринимательства, в том числе социальной направленности, — основная задача федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.

Фото: Фонд поддержки социальных проектов

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес Нацпроект Социальная сфера
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Закрытие «Горький fest — 2026» в Нижнем Новгороде: фото с красной дорожки
10 июля 2026 10:36
Закрытие «Горький fest — 2026» в Нижнем Новгороде: фото с красной дорожки
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных