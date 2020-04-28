"Я приглашаю всех 9 мая стать участниками самого большого в мире интернационального хора", - Елена Курбанова Общество

Солистка Ансамбля песни и пляски Приволжского округа войск национальной гвардии РФ, руководитель "Народного" ансамбля песни и танца имени А.Леванова Елена Курбанова пригласила всех принять участие в международной культурно-патриотической акции "День Победы на разных языках" 9 мая 2020 года в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"75 лет назад наши деды и прадеды объединились против общего врага и дали отпор фашизму. К сожалению, в этом году мы не сможем выйти на улицы, площади и отметить вместе с родными и близкими этот праздник. Но даже будучи дома, мы можем почтить память наших героев. Я приглашаю вас всех 9 мая стать участниками самого большого в мире интернационального хора и в 75-летний юбилей победы вместе спеть самую народную, самую любимую песню "День Победы", - сказала Елена Курбанова.

"Давайте исполним ее на разных языках. Каждый на своем родном. Ведь день победы принесли все народы России и бывшего СССР, поэтому он один на всех. 9 мая заходите на сайт pobeda-2020.ru, включайте плеер, выбирайте родной язык, приглашайте родных, близких, друзей. Споем все вместе нашу любимую самую песню. Я исполню ее на русском языке", - добавила она.

Для проведения акции на сайте pobeda-2020.ru размещается интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочником на языках народов России, бывшего СССР и стран мира (всего – более 100 языков). Панель будет доступна с 7 мая. Помимо самого исполнения участники акции смогут записать на сайте видеоролик с собственным исполнением песни, прислав его по ссылке и разместив в своих соцсетях. По итогам акции состоится конкурс - лучшие видеоролики покажут по центральным каналам ТВ и соцмедиа.

Хэштег акции: #ГИМНПОБЕДЫ.