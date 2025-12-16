Директор Сормовского парка: одинокого лебедя поместили в теплый вольер Общество

Фото: "ЧП ДТП Нижний Новгород"/ "ВКонтакте"

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Гендиректор ООО "Сормовский парк" Дмитрий Воробьев заявил в беседе с НИА "Нижний Новгород", что местный лебедь сейчас находится в тепле.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Сормовском парке остался всего один лебедь, который с наступлением морозов оказался в сложной ситуации. Местные жители сообщили, что свободной воды на озере почти не осталось, а на птицу начали нападать вороны. Жители Сормова переживают за лебедя и стараются подкармливать.

Сотрудник парка в разговоре с журналистами "Кстати" (16+) заявил, что лебедь не вмерз в лед, так как его видели гуляющим по поверхности озера, и вообще не мерзнет. Тем не менее, в сюжете показали, что на территории парка начались работы по обустройству вольера: к старому кирпичному зданию прикрепляют листы, чтобы закрыть дыры.

Редакция НИА "Нижний Новгород" связалась с гендиректором общественного пространства Дмитрием Воробьевым, чтобы узнать подробности. Он сообщил, что птица находится в теплом зимнем вольере на территории администрации парка.

"Строение, которое показали в телесюжете, не имеет к лебедю никакого отношения. Это старый гараж, который мы просто закрыли для свободного доступа", - сказал собеседник НИА "Нижний Новгород".

Ранее сообщалось, что на одном из озер Кстовского районе неизвестный застрелил самку лебедя. Пара птиц на протяжении нескольких лет гнездовалась на этом водоеме.