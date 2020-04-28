"Споем вместе всенародно любимую песню", - Майя Балашова Общество

Лауреат всероссийских и международных конкурсов, лауреат премии Нижнего Новгорода Майя Балашова пригласила всех принять участие в международной акции "Споем вместе "День Победы" на разных языках.

Исполнить легендарную песню "День Победы" на родном для себя языке может любой желающий. Для этого необходимо зайти на сайт pobeda-2020.ru. По итогам акции состоится конкурс. Лучшие видеоролики покажут по центральным каналам ТВ и соцмедиа.

"Я приглашаю всех 9 мая стать участниками самого большого в мире интернационального хора и в 75-летний юбилей Победы вместе спеть самую народную песню "День Победы". 9 мая заходите на сайт pobeda-2020.ru. Включайте плеер, выбирайте свой родной язык. Приглашайте родных и близких, друзей. Споем вместе всенародно любимую песню ", - рассказала Майя Балашова.

Специально для акции – впервые собраны и сделаны переводы легендарной песни на все основные языки народов России, бывшего СССР, Европы и Азии (более 100 литературных переводов).

Хэштег акции: #ГИМНПОБЕДЫ.