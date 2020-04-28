Последние новости рубрики Общество
06 мая 2020 12:29  [66] "428 жителей Нижегородской области выздоровели от коронавируса", - Глеб Никитин
06 мая 2020 12:17  [78] Нижегородские полицейские составили протокол за фейк
06 мая 2020 11:59  [84] Грозы вновь вероятны в Нижегородской области
06 мая 2020 11:14  [96] "Споем вместе всенародно любимую песню", - Майя Балашова
06 мая 2020 11:07  [1066] Всего 3298: еще 272 случая заражения коронавирусом подтверждено в Нижегородской области
06 мая 2020 10:44  [558] Новые протоколы о нарушении режима самоизоляции составлены в Нижегородской области
06 мая 2020 10:33  [174] "Более 95 тысяч человек сдали тесты на коронавирус в Нижегородской области", - Глеб Никитин
06 мая 2020 10:19  [98] Участники Великой Отечественной войны получили подарки от ПАО "ТНС энерго НН"
06 мая 2020 10:00  [196] Отопительный сезон в Нижегородской области планируется завершить 7 мая
06 мая 2020 09:23  [138] "День Победы принесли нам все народы России и бывшего СССР, поэтому он один на всех", - Александр Фирстов
Общество

"Споем вместе всенародно любимую песню", - Майя Балашова

06 мая 2020 11:14  [96] Общество

Лауреат всероссийских и международных конкурсов, лауреат премии Нижнего Новгорода Майя Балашова пригласила всех принять участие в международной акции "Споем вместе "День Победы" на разных языках.

Исполнить легендарную песню "День Победы" на родном для себя языке может любой желающий. Для этого необходимо зайти на сайт pobeda-2020.ru. По итогам акции состоится конкурс. Лучшие видеоролики покажут по центральным каналам ТВ и соцмедиа.

"Я приглашаю всех 9 мая стать участниками самого большого в мире интернационального хора и в 75-летний юбилей Победы вместе спеть самую народную песню "День Победы". 9 мая заходите на сайт pobeda-2020.ru. Включайте плеер, выбирайте свой родной язык. Приглашайте родных и близких, друзей. Споем вместе всенародно любимую песню ", - рассказала Майя Балашова.

Специально для акции – впервые собраны и сделаны переводы легендарной песни на все основные языки народов России, бывшего СССР, Европы и Азии (более 100 литературных переводов).

Хэштег акции: #ГИМНПОБЕДЫ.

 

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph