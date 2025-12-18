Таблетки от ожирения поступят в нижегородские аптеки в течение месяца Общество

В течение ближайшего месяца в аптеки Нижегородской области поступит первый отечественный препарат на основе семаглутида в таблетированной форме. Об этом сообщил медицинский эксперт Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Речь идет об аналоге известного препарата "Оземпик", но теперь не в виде инъекций, а в формате таблеток. Производством нового лекарственного средства занимается отечественная компания.

Семаглутид применяется, прежде всего, для терапии сахарного диабета 2-го типа. Однако, как отметил эксперт, препарат также приобрел популярность среди желающих снизить вес — несмотря на то, что использовать его следует исключительно под наблюдением врача.

По словам Никонова, таблетированная форма может стать удобной альтернативой для тех, кто испытывает страх перед уколами и повысит приверженность пациентов к лечению.

Препарат будет доступен в дозировках 3, 7 и 14 мг. Приобрести его можно будет только по рецепту врача.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде проводится заключительный этап клинических испытаний препарата GP30931 Седжаро, предназначенного для лечения подростков с ожирением.