Общество

"Единая Россия" поможет решить проблему доступности лекарств в отдалённых населённых пунктах

18 декабря 2025 13:51 Общество
Единая Россия поможет решить проблему доступности лекарств в отдалённых населённых пунктах

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Документ предусматривает возможность розничной торговли лекарственными препаратами с помощью передвижных аптечных пунктов, которые будут действовать в тех населённых пунктах, где нет ни аптек, ни ФАПов или других медицинских организаций, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность.

«Вопрос доступности лекарственных препаратов для жителей отдалённых и малонаселённых населённых пунктов стоит достаточно остро. Не всегда они, в особенности пожилые люди, могут доехать до административных центров, чтобы купить нужные лекарства. С таким вопросом граждане обращались в адрес Председателя партии Дмитрия Медведева, который поддержал концепцию законопроекта. Передвижные аптеки значительно облегчат жизнь сельских жителей», — уверен секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 закреплённых населённых пунктов, работая в каждом из них по часу в неделю.

«Отпускать лекарственные препараты, в том числе, рецептурные, будет специалист с фармацевтическим образованием», — рассказал зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Евгений Нифантьев.

При этом, там не смогут продавать сильнодействующие, спиртосодержащие и иммунобиологические препараты, требующие особых условий хранения.
Маршрут движения передвижного аптечного пункта, привязанного к определённой стационарной аптеке, будут определять местные власти.

«Для Нижегородской области с её многочисленными сёлами и деревнями этот законопроект имеет особое значение. Это вопрос не просто доступности, а социальной справедливости и реальной заботы о каждом человеке, особенно о старшем поколении, для которого поездка в районный центр за лекарствами — серьёзное испытание. Как только закон будет принят, мы направим все усилия на то, чтобы механизм заработал в нашем регионе максимально быстро и эффективно», — дополнил заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области, заместитель секретаря Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Антонов.

Теги:
Единая Россия Здравоохранение Социальная сфера
