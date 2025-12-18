Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Общество

Конкурс на капремонт школы №93 в Нижнем Новгороде пройдет повторно

18 декабря 2025 10:34 Общество
Конкурс на капремонт школы №93 в Нижнем Новгороде объявлен повторно

Фото: Александр Воложанин

"ГлавУКС" повторно объявил конкурс на проведение капитального ремонта школы №93 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Первая попытка найти подрядчика оказалась безуспешной — на открытый конкурс с начальной ценой почти 189 млн рублей не поступило ни одной заявки. 

Условия и стоимость контракта в повторной закупке остались без изменений. Подведение итогов нового конкурса запланировано на 19 января 2026 года.

Согласно конкурсной документации, подрядчику необходимо приступить к подготовке и закупке необходимых материалов до 1 марта 2026 года. Основной этап реконструкции продлится с 1 марта 2026 года по 1 декабря 2027 года.

Школа №93 была построена в 1939 году. Все окна — деревянные и не соответствуют современным нормативам. В здании также размещена встроенная столовая. К основному корпусу примыкает пристрой, возведённый позже.

Работы будут выполняться в рамках федерального проекта "Все лучшее детям", который входит в нацпроект "Молодежь и дети". Финансирование предполагается за счёт бюджета Нижнего Новгорода с привлечением субсидий из федерального и регионального уровней на 2026–2027 годы.

Кроме того, на той же улице запланировано строительство нового корпуса школы №93 на 400 мест. Этот проект реализуется в рамках комплексного развития территории, ограниченной улицами Лобачевского, Коммуны, Мирошникова и Циолковского в Сормовском районе. Проектированием занимается компания "СЗ ННДК".

Всего в течение двух лет капитальный ремонт будет проведен в четырех школах Нижнего Новгорода.

