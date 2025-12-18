Нижегородцев призвали отказаться от алкоголя в новогодние праздники Общество

Фото: Александр Воложанин

В преддверии Нового года специалисты напомнили, что употребление алкоголя может привести к серьезным проблемам со здоровьем. В министерстве здравоохранения Нижегородской области подчеркнули, что в праздничные дни возрастает количество травм и происшествий, связанных с употреблением спиртного.

Главный внештатный психиатр-нарколог регионального минздрава Валерий Тарасов обратился к нижегородцам с призывом полностью воздержаться от алкоголя в период праздников. По его словам, даже минимальные дозы спиртного могут быть опасны.

"Если хотите сами помнить, как прошел праздник, а не узнавать это со слов других, лучше не пить вовсе", – отметил специалист.

Особую опасность, по словам врача, представляет употребление алкоголя в вечерние и ночные часы. После 22:00 работа пищеварительной системы замедляется, из-за чего продукты распада спиртного дольше остаются в организме. Часто алкоголь сочетается с жирной пищей и сладкими напитками, что может спровоцировать обострение хронических заболеваний, скачки давления и проблемы с сердцем.

Тарасов также напомнил о последствиях похмелья, которое, по мнению наркологов, наносит организму ущерб, сопоставимый с действием хирургического наркоза. Он отметил, что алкогольная интоксикация оказывает серьёзное воздействие на мозг и может быть сопоставима по последствиям с черепно-мозговой травмой.

В минздраве также напомнили, что в ноябре в России стартовала социальная кампания "Жизнь без алкоголя". Её реализует Минздрав РФ совместно с АНО "Национальные приоритеты". Цель проекта — борьба с алкогольной зависимостью и снижение потребления спиртного.

Отметим, что в Нижегородской области в 2025 году потребление алкоголя на душу населения снизилось на 14%.

Напомним, национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" предполагает увеличение продолжительности жизни к 2030 году. В его рамках планируется модернизация поликлиник, развитие системы реабилитации, улучшение экстренной медицинской помощи, цифровизация отрасли и подготовка квалифицированных медицинских кадров.

Ранее нижегородцам рассказали, как вредные привычки влияют на здоровье сердца.