Дополнительные электрички до Сортировки назначили ради "Поезда Деда Мороза" Общество

Фото: Александр Воложанин

Дополнительные пригородные поезда, курсирующие между станциями Нижний Новгород-Московский и Нижний Новгород-Сортировочный назначили на 27 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Такое решение принято в связи с приближением Нового года и прибытием в регион "Поезда Деда Мороза" (0+). Дополнительные рейсы позволят жителям и гостям Нижнего Новгорода выбрать удобное время для поездки на праздничные мероприятия, которые пройдут на станции Нижний Новгород-Сортировочный.

Расписание дополнительных поездов:

Напомним, сказочный поезд сделает остановку на этой станции с 9:00 до 15:00. В составе праздничного поезда — вагон-приёмная Деда Мороза, анимационные вагоны, кукольный театр, вагоны-рестораны и сувенирная лавка. В рамках новогоднего маршрута "Поезд Деда Мороза" также сделает остановку в Дзержинске.

Посетить анимационную программу смогут все желающие. При этом входные билеты в вагон-резиденцию уже полностью распроданы.

Ранее сообщалось, что состав двухэтажного "Буревестника" увеличат до 15 вагонов в новогодние праздники.

