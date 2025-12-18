Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Общество

Дополнительные электрички до Сортировки назначили ради "Поезда Деда Мороза"

18 декабря 2025 13:01 Общество
Дополнительные электрички до Сортировки назначили ради Поезда Деда Мороза

Фото: Александр Воложанин

Дополнительные пригородные поезда, курсирующие между станциями Нижний Новгород-Московский и Нижний Новгород-Сортировочный назначили на 27 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Такое решение принято в связи с приближением Нового года и прибытием в регион "Поезда Деда Мороза" (0+). Дополнительные рейсы позволят жителям и гостям Нижнего Новгорода выбрать удобное время для поездки на праздничные мероприятия, которые пройдут на станции Нижний Новгород-Сортировочный.

Расписание дополнительных поездов: 

Напомним, сказочный поезд сделает остановку на этой станции с 9:00 до 15:00. В составе праздничного поезда — вагон-приёмная Деда Мороза, анимационные вагоны, кукольный театр, вагоны-рестораны и сувенирная лавка. В рамках новогоднего маршрута "Поезд Деда Мороза" также сделает остановку в Дзержинске.

Посетить анимационную программу смогут все желающие. При этом входные билеты в вагон-резиденцию уже полностью распроданы.

Ранее сообщалось, что состав двухэтажного "Буревестника" увеличат до 15 вагонов в новогодние праздники.

Теги:
Дед Мороз Новый год поезда
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных