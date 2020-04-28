Песня "День Победы" впервые прозвучит на чувашском языке Культура и отдых

Чувашская Республика принимает эстафету песенного марафона "Наш День Победы" 6 мая 2020 года. Народная акция инициирована аппаратом полномочного представителя Президента РФ в ПФО. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Специально для этой акции легендарную песню на чувашский язык перевел заслуженный работник культуры Чувашской Республики, народный поэт Чувашии Юрий Семендер.

В записи ролика приняли участие солист Чувашской государственной филармонии Юрий Катков, солисты Чувашского государственного театра оперы и балета Маргарита Финогентова и Иван Николаев, популярные исполнители Алексей Московский и Ольга Пеганова, а также хор "Соловушки", певческая капелла "Классика" и народный ансамбль патриотической песни и музыки "Живи и помни".

"Для Чувашской Республики большая честь присоединиться к этой акции. Мы гордимся нашими земляками, внесшими огромный вклад в общую Победу. Благодаря этому проекту мы еще раз говорим нашим ветеранам "спасибо" за их подвиг, самоотверженность и любовь к Родине", – отметил врио главы Чувашской Республики Олег Николаев.

Съемки проводились в мемориальном комплексе "Победа", музее воинской славы и республиканском центре народного творчества "ДК Тракторостроителей". Запись видеоролика проходила в феврале и начале марта 2020 года до введения режима самоизоляции в регионе.

За годы войны с территории Чувашии на фронт ушла пятая часть населения республики – более 208 тысяч жителей. Из них больше половины погибли. Оставшиеся в тылу прилагали все усилия для обеспечения нужд фронта.

В республику были эвакуированы оборудование и трудовые коллективы 28 заводов и фабрик. 11 крупных предприятий, сохранив свои организационные структуры, стали фундаментом новых промышленных объединений Чувашии. Козловский домостроительный и Шумерлинский деревообрабатывающий комбинаты были перепрофилированы на снабжение фронта самолетами и планерами. Важнейшее значение имели Канашский вагоноремонтный и Алатырский паровозоремонтный заводы. Здесь, наряду с ремонтом паровозов и железнодорожных вагонов, изготавливали артиллерийские снаряды, бронепоезда и бронетранспортеры.



"Спасибо, уважаемые ветераны! Мы всегда равняемся на вас. Ваше умение жить и трудиться, беречь Родину и стоять за все, что дорого – всегда будет для нас истинным примером. Это для вас наша многочисленная команда исполнила великую песню о Великой Победе, о героизме и самоотверженности наших бабушек и дедушек!", – поделилась режиссер и сценарист видеоролика Александра Васильева.

Отметим, в рамках проекта все регионы Приволжского федерального округа исполняют на родных языках легендарную песню "День Победы" композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова. Эта песня впервые была исполнена 45 лет назад.

Саратов принял эстафету песенного марафона "Наш День Победы" 3 мая. Пермский край поддержал марафон 2 мая. Творческие коллективы Нижегородской области выступили 1 мая. Республика Татарстан приняла эстафету 30 апреля, Самара - 29 апреля, Башкортостан - 28 апреля, Удмуртия - 27 апреля.

Напомним, песни творческих коллективов республик и областей с 25 апреля транслируются на местных и федеральных телеканалах и радиостанциях, в социальных сетях под хештегами #песнипобедыПФО и #нашденьпобеды. Каждый день к акции присоединяется новый регион, а в День Победы, 9 мая, легендарная песня прозвучит в исполнении всех музыкальных коллективов, принявших участие в песенном марафоне.