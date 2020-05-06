"Я призываю нижегородцев принять участие в акции "День Победы", - Вадим Булавинов Политика

9 мая во всех регионах России и за рубежом пройдет международная патриотическая акция "День Победы" на разных языках.

Старт акции дал самый известный исполнитель песни – Лев Лещенко. С призывом присоединиться к ней в своих аккаунтах в социальных сетях также выступили другие известные артисты - в их числе Ренат Ибрагимов, Надежда Бабкина, Михаил Галустян, Николай Басков, Евгений Петросян, Александр Коган и другие.

Участником акции может стать любой желающий, для этого нужно исполнить песню "День Победы" на своем родном языке. На сайте pobeda-2020.ru для этого работает интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочником на языках народов России и стран мира (всего – более 100 языков).

Любой пользователь может также записать видеоролик с собственным исполнением песни и представить его на конкурс. Лучшие видео будут показаны по центральным ТВ-каналам.

В акции примут участие жители постсоветского пространства и иностранных государств, главы национальных субъектов РФ, экипаж МКС, российские военнослужащие в Сирии, известные политические и общественные деятели.

Депутат Государственной Думы, региональный координатор проекта "Историческая память" партии "Единая Россия" Вадим Булавинов пригласил нижегородцев принять участие в акции, сообщили в НРО партии.

"Во время Великой Отечественной войны за свою Родину, за своих земляков сражались бок о бок солдаты разных национальностей, представители разных уголков Советского Союза. Только вместе, общими силами они смогли победить. И в те времена и сегодня песни о Великой Победе звучат по всему миру на разных языках", - сказал депутат.

"Сегодня в Нижегородской области живут люди разных национальностей, и каждому из них этот праздник одинаково дорог и любим. И я призываю нижегородцев принять участие в акции "День Победы". Любой желающий может исполнить песню "День Победы" на своем родном языке. Это невероятно важно – поддержать наших дорогих ветеранов, не остаться безучастным, оставаясь при этом дома", - подчеркнул Вадим Булавинов.

Отметим, проект "День Победы на разных языках" реализуется силами оргкомитета партии "Единая Россия" "Наша Победа". Партнерами акции выступают Федеральное агентство по делам национальностей, Россотрудничество, Роспечать, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Российский союз ветеранов, движение "Волонтеры Победы".