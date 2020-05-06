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Общество

"Без стабильной работы связи немыслима жизнь современного общества", - Глеб Никитин

07 мая 2020 11:06  [2] Общество

"Без стабильной работы связи немыслима жизнь современного общества", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, поздравляя сотрудников всех отраслей связи и электронных СМИ с Днем радио, который отмечается в России 7 мая.

"Этот профессиональный праздник напрямую связан с Нижегородской областью. Здесь трудился  выдающийся ученый Александр Попов, в послереволюционные годы начала действовать Нижегородская радиолаборатория. В наши дни продолжают работать предприятия, связанные с радиотехникой и электроникой", - напомнил губернатор.

"Именно Нижегородский телевизионный завод им. Ленина в годы Великой Отечественной войны обеспечивал средствами связи практически все рода войск Красной армии. Завод был одной из главных целей фашистских бомбардировщиков и серьезно пострадал во время атак с воздуха. Врагу не удалось  сломить дух заводчан и прервать работу, имеющую огромное значение для нашей Родины. В год 75-летия Великой Победы мне хотелось бы особо поблагодарить всех ветеранов отрасли. Ваш труд заложил основу для развития на десятилетия вперед", - отметил он.

"Сегодня миллионы людей могут дистанционно трудиться или заказывать на дом товары и услуги. Уверен в том, что отрасль продолжит свой прогресс. Для этого у нас есть все необходимое - традиции, талантливые люди, хорошая техническая база. Всем работникам связи желаю здоровья и благополучия. Пусть сбудутся все намеченные планы", - заключил Глеб Никитин.

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