Жители более 60 стран примут участие в акции ""День Победы" на разных языках" Культура и отдых

Жители России и более 60 стран мира примут участие в акции ""День Победы" на разных языках", в рамках которой споют легендарную песню "День Победы". Об этом сообщает НРО партии "Единая Россия".

Организаторы акции ""День Победы" на разных языках" впервые собрали более ста переводов песни композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова.

"День Победы" на разных языках" — проект, в рамках которого любой желающий сможет исполнить легендарную песню на родном для себя языке. Он реализуется по инициативе оргкомитета "Единой России" "Наша Победа". Партнерами выступают Федеральное агентство по делам национальностей, Россотрудничество, Роспечать, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Российский союз ветеранов, движение "Волонтеры Победы".

"Победа досталась ценой неимоверных усилий всех народов России, бывшего СССР, Европы и мира. Важно учитывать особенности нашей страны — это многонациональное и многоконфессиональное государство. Уникальность России в том, что здесь проживают представители более ста национальностей — все они самобытны, но при этом являются частью одного большого народа. Таким образом действует и наша акция — из многоголосия образуется единство. Мы рассчитываем, что "День Победы" на своем языке споют представители многих стран", — сказал координатор проекта "Историческая память" партии "Единая Россия", заместитель секретаря Генсовета партии Александр Хинштейн.

Акция пройдет в день 75-летнего юбилея Победы. 9 мая на сайте pobeda-2020.ru будет доступна интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочником на языках народов России и стран мира. Люди смогут выбрать свой язык, исполнить песню "под минус", записать видеоролик с помощью сервиса на сайте или мобильного телефона и выложить его в сеть.

Председатель комитета Госдумы по образованию и науке, депутат от Нижегородской области Вячеслав Никонов поддержал акцию и призвал нижегородцев принять в ней участие.

"Наша Родина одержала Великую Победу над самым страшным врагом ценой самых больших жертв в истории человечества. Это праздник священен для всех потомков победителей, где бы они сегодня ни жили, как священна память о тех, кто защитил страну, освободил Европу, позволил жить всем нам. Парад в честь 75-летия Победы обязательно будет. И "Бессмертный полк" пройдет. Но не 9 мая. Мы не может отметить эту великую дату так, как мы хотели бы, как заслужили наши ветераны. Но мы можем почтить память павших и поздравить живых проявлением солидарности всех нас, чьи сердца 9 мая бьются в унисон во всех уголках планеты Земля. Давайте все вместе споем нашу замечательную песню "День Победы". Пусть во всем мире услышат громкий и мелодичный голос победителей", - сказал депутат.

О желании принять участие в акции заявили космонавты экипажа МКС, военнослужащие, проходящие службу в Сирии, а также жители более 60 стран. Среди них — Латвия, Германия, Молдавия, Польша, Перу, ЮАР, Великобритания и другие.

Российские знаменитости приглашают соотечественников поучаствовать в проекте. Среди них — народный артист РСФСР Лев Лещенко, исполняющий "День Победы" на протяжении многих лет, народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, народный артист РСФСР, писатель-юморист Евгений Петросян, народный артист РСФСР и Республики Татарстан Ренат Ибрагимов, народный артист РФ Николай Басков певец и композитор Александр Коган, актер Михаил Галустян и другие.

В сети уже появилось множество видео роликов, где жители национальных регионов России и других стран, пользуясь переводами песни, выложенными на сайте, исполняют гимн Победы (акция в сети будет сопровождаться хештегом #ГимнПобеды).