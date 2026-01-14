Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Культура и отдых

Нижегородский планетарий закрыт для посетителей до 16 января

14 января 2026 11:24 Культура и отдых
Нижегородский планетарий закрыт для посетителей до 16 января

Нижегородский планетарий имени Г.М. Гречко временно прекратил приём посетителей. С 12 по 15 января включительно учреждение закрыто.

"Обращаем внимание, что с 12 по 15 января включительно планетарий закрыт для посещения. Ждём вас уже 16 января!" — обратились в соцсетях представители планетария.

Причины временного перерыва в работе администрация не уточняет.

Напомним, планетарий возобновил деятельность после масштабной реконструкции, завершившейся в 2024 году. В будущем учреждение намерено развивать собственный бренд и начать выпуск сувенирной продукции под своей торговой маркой.

В августе у Нижегородского планетария вновь установили памятник Георгию Гречко, который подвергся реставрационным работам.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных