Нижегородский планетарий закрыт для посетителей до 16 января

Нижегородский планетарий имени Г.М. Гречко временно прекратил приём посетителей. С 12 по 15 января включительно учреждение закрыто.
"Обращаем внимание, что с 12 по 15 января включительно планетарий закрыт для посещения. Ждём вас уже 16 января!" — обратились в соцсетях представители планетария.
Причины временного перерыва в работе администрация не уточняет.
Напомним, планетарий возобновил деятельность после масштабной реконструкции, завершившейся в 2024 году. В будущем учреждение намерено развивать собственный бренд и начать выпуск сувенирной продукции под своей торговой маркой.
В августе у Нижегородского планетария вновь установили памятник Георгию Гречко, который подвергся реставрационным работам.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+