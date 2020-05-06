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Общество

"Т Плюс" перечислила средства на закупку медицинского оборудования для Кстовской ЦРБ

07 мая 2020 15:35  [32] Общество

Энергетики "Т Плюс" оказали финансовую помощь Нижегородской области в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По согласованию с министерством здравоохранения региона средства направлены на закупку специализированного медицинского оборудования для Кстовской центральной районной больницы.

На них будут приобретены 35 инфузионных насосов BYS-810, 15 мониторов пациента "Сторм-5500" с принадлежностями и 15 прикроватных мониторов STORM 5900-1.

"В сложных условиях пандемии станции и тепловые сети "Т Плюс" работают в усиленном режиме, все наши потребители продолжают бесперебойно получать свет и тепло. Приобретенная медицинская техника поддержит усилия медиков, поможет выздороветь заболевшим. Это наш вклад в борьбу за здоровье людей и преодоление пандемии", – отметил директор Нижегородского филиала Т Плюс Александр Фролов.

ПАО "Т Плюс" перечислило 104 млн рублей в 16 регионов присутствия для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Помощь получат во всех регионах работы компании: Владимирской, Ивановской, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Свердловской и Ульяновской областях, республиках Коми, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия и Чувашия, Пермском крае.

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