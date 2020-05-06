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Общество

Участки трассы 22К-0125 в Богородском районе отремонтируют к осени

07 мая 2020 17:42  [137] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Участки трассы 22К-0125 (Ряжск - Касимов - Муром - Нижний Новгород) в Богородском районе планируют отремонтировать к осени 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В этом году в ремонтную кампанию включены два участка протяженностью 3,04 и 6,98 км. На первом уже закончено фрезерование, на втором дорожные рабочие сняли около трети изношенного асфальтового покрытия.

По контракту срок окончания ремонта - 31 августа 2020 года, но, по информации пресс-службы, подрядчик планирует завершить работы раньше. На дороге предстоит уложить выравнивающий слой и верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона, нанести разметку термопластиком.

Ремонтные работы ведутся по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Всего в 2020 году в Богородском и Вачском районах Нижегородской области и в Навашино, по которым проходит трасса 22К-0125, в рамках нацпроекта будет отремонтировано шесть участков этой дороги общей протяженностью 35,37 км. В 2019 году было отремонтировано 28,72 км.

"Благодаря национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" мы поступательно, шаг за шагом, второй год подряд приводим в нормативное состояние дороги, которые связывают Нижегородскую область с соседними регионами", - сказал губернатор региона Глеб Никитин.

Напомним, что, по поручению Глеба Никитина, основные контракты на ремонт дорог в 2020 году по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" были заключены до конца 2019 года. Глава региона подчеркнул, что это дало возможность подрядчику выйти на объекты, как только позволили погодные условия.

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