Нижегородский НОЦ будет развивать проекты мирового уровня Бизнес

Научно-образовательный центр (НОЦ) Нижегородской области, Российская венчурная компания (РВК) и ассоциация "Технет" подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Как пояснил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, стороны будут совместно поддерживать развитие в регионе исследований и разработок мирового уровня, создание и коммерциализацию конкурентоспособных технологий и продуктов, а также обеспечивать подготовку кадров для решения задач Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Ровно год назад было принято решение о создании в Нижегородской области одного из первых в стране Научно-образовательных центров мирового уровня в рамках национального проекта "Наука". За это время НОЦ стал одной из важнейших составляющих региональной инфраструктуры исследований и разработок. Мы видим, что были приняты правильные решения по определению приоритетных направлений работы, в частности, медицины и биотехнологий. Сейчас участники НОЦ активно включились в производство защитных изделий и медицинской аппаратуры. Уверен, что соглашение придаст новый стимул проводимой работе", - сказал Глеб Никитин.

Нижегородская область станет одним из приоритетных регионов для поиска и поддержки перспективных проектов по направлениям НТИ, в том числе в области передовых производственных технологий. В процессе отбора и экспертизы таких проектов будут активно участвовать компании, входящие в состав НОЦ Нижегородской области, среди них – ПАО "ГАЗ", Биохимический холдинг "Оргхим", АО "ОКБМ Африкантов", Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики и другие.

Лучшие региональные проекты по итогам отбора смогут получить финансирование в рамках федеральных программ поддержки высокотехнологичного бизнеса, реализуемых в НТИ.

"НОЦ Нижегородской области – сильный партнер для поиска и экспертизы перспективных региональных проектов. В проекте НОЦ участвуют крупнейшие предприятия и вузы региона, а Нижегородская область уверенно занимает одно из лидирующих мест по числу исследований, разработок и кадров, занятых в сфере инноваций. В результате реализации соглашения мы рассчитываем расширить поток проектов из Нижегородской области в НТИ. Уверен, что опыт подобного взаимодействия может быть тиражирован и в других регионах России", - считает заместитель генерального директора – директор по развитию инновационной инфраструктуры РВК Михаил Антонов.

"Для НОЦ Нижегородской области установление сотрудничества с таким крупным финансовым интегратором, как РВК, имеет большое значение. Последнее время от организаций-участников и партнеров НОЦ Нижегородской области все чаще поступают запросы на финансирование проектов. Уверен, что программы поддержки РВК, направленные на реализацию НТИ, будут полезны участникам и партнерам НОЦ Нижегородской области и помогут им привлечь дополнительные финансовые средства на реализацию проектов. В то же время сотрудничество с РВК – это не только финансирование проектов, но и качественная внешняя экспертиза, которая, несомненно, поможет участникам и партнерам НОЦ Нижегородской области доработать проект в соответствии с запросами рынка", - пояснил директор "АНО Управляющая компания НОЦ" Нижегородской области Евгений Федосеев.

"Нижегородская область имеет огромное значение для развития направления "Технет" НТИ. Напомню, что Глеб Никитин в период разработки "дорожной карты" "Технет" был соруководителем рабочей группы со стороны Минпромторга, а руководитель РФЯЦ ВНИИЭФ Валентин Костюков является одним из её участников. Для нас важны как исследования и разработки, которые зачастую зарождаются в стенах университетов, так и дальнейшее их пилотирование и полноценное внедрение в промышленности. Нижегородская область богата и тем и другим. Поэтому мы рады заложить сегодня основу системного взаимодействия и надеемся расширить наше сообщество за счет компаний и экспертов этого региона", – отметил генеральный директор ассоциации "Технет" Илья Метревели.