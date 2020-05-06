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Происшествия

ГУФСИН опровергает информацию о голодовке заключенных в СИЗО-2

08 мая 2020 16:28  [82] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

ГУФСИН России по Нижегородской области опровергает информацию о голодовке заключенных в СИЗО-2 (Кстовский район, поселок Дружный).

"В ряде СМИ появилась информация о якобы голодовке в ФКУ СИЗО-2, которая не соответствует действительности. Все подозреваемые, обвиняемые и осужденные, содержащиеся в учреждении, принимают пищу в соответствии с распорядком дня", - говорится в сообщении ведомства.

По информации "Ъ-Приволжье", в майские праздники в следственном изоляторе №2 объявили голодовку заключенные из числа бывших сотрудников правоохранительных органов. Они протестуют против бытовых условий содержания. Всего якобы голодают 39 человек.

Между тем, в ГУФСИН утверждают, что "условия содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в учреждении, соответствуют всем нормам, установленным законодательством РФ".

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