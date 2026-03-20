Стартовал прием заявок на X Международный экологический телефестиваль "Территория завтра" в 2026 году Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде открылся прием заявок на X Международный экологический телефестиваль «Территория завтра». Старт был дан 19 марта в Центре экологического просвещения «Экоториум» в ходе пресс-конференции, посвященной фестивалю.

Телефестиваль пройдет в Нижнем Новгороде со 2 по 4 сентября 2026 года и будет ознаменован важной исторической датой — 25-летием Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В пресс-конференции приняли участие министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева, генеральный консул Республики Беларусь Олег Швец, председатель постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по экологии Ирина Молькова, руководитель аппарата комитета по экологии и природным ресурсам Наталья Аношина, член Общественной палаты Нижегородской области, директор и художественный руководитель телефестиваля «Территория завтра» Светлана Васильева, куратор программы «Формула хороших дел» СИБУР в Нижегородской области Юлия Лазарева и директор департамента внешних коммуникаций компании «Ростелеком Волга» Дмитрий Сыров.

«В 2026 году 10-й, юбилейный телефестиваль приобретает новый масштаб. Этот год ознаменован важной исторической датой — 25-летием Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). ШОС объединяет 10 государств: Россию, Китай, Индию, Пакистан, Иран, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан и Республику Беларусь. Экологическая повестка является одной из объединяющих сил для стран ШОС. Мы видим, как растет готовность наших партнеров поддерживать российские и, в частности, нижегородские инициативы. Уверена, что юбилейная «Территория завтра» станет не только площадкой для творческих состязаний журналистов, но и важным инструментом экологической дипломатии на пространстве ШОС», - сказала Ольга Гусева.

Также важность проведения телефестиваля подчеркнул Олег Швец.

«Для меня большая честь - открывать первое мероприятие юбилейного телефестиваля «Территория завтра». В этом году фестиваль проходит под знаком высокой миссии, и мне очень импонирует его девиз: «Экологическая культура. Мир. Согласие. Единство». Он подчеркивает, что природа, как и культура, не знает государственных границ. Изменение климата, сохранение биоразнообразия, чистота воздуха и воды — это вопросы, которые волнуют каждую страну, каждую семью, каждого человека на Земле. Сегодня как никогда ясно: забота о природе — это наша общая ответственность перед будущими поколениями. И только совместными усилиями, в атмосфере согласия и мира, мы можем передать потомкам планету, пригодную для жизни», - отметил Олег Швец.

Телефестиваль традиционно объединяет журналистское сообщество, производителей «зеленого» кино, мультипликаторов и творческую молодежь. Все они стремятся к одному - заострить внимание на экологических проблемах и проработать пути их решения, чтобы сохранить хрупкую природу для будущих поколений. Напомним, что вопросы экологического просвещения имеют сегодня стратегическое значение и отражены в нацпроекте «Экологическое благополучие».

«Для юбилейного фестиваля у нас подготовлено много интересного: это и новые номинации, и новые мероприятия, и выход к широкой публике, и более масштабное вовлечение молодого поколения экожурналистов. Мы проведем в рамках фестиваля международный молодежный экосаммит. Также мы рассчитываем на большее количество работ от участников конкурсной программы», - рассказала Светлана Васильева.

Прием заявок осуществляется с 20 марта до 15 июля 2026 года на официальном сайте: https://территория- завтра.рф.

В рамках фестиваля, помимо самого конкурса журналистских и творческих работ, пройдут мастер-классы, конференции на актуальную экологическую проблематику, брифинги, акции по уборке территорий, высадке аллеи «зеленых» кинематографистов и многое другое.