37 жителям Нижегородской области вручили государственные награды Общество

Фото: Максим Герасимов, photo.pravda-nn.ru

В Нижегородской области 37 жителей региона удостоены государственных наград. Торжественная церемония состоялась 19 марта в музее-усадьбе Рукавишниковых.

Награды вручил и.о. первого замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Среди награжденных — представители сфер культуры и искусства, науки и образования, сельского хозяйства и промышленности, участники СВО, а также сотрудники государственных и муниципальных органов.

Как отметил Андрей Гнеушев, все награжденные вносят значимый вклад в развитие региона и являются его гордостью. По его словам, многие из них работают на предприятиях области, участвуют в укреплении обороноспособности страны и способствуют росту экономического потенциала региона.

Отдельно он подчеркнул роль специалистов в сфере науки и образования, отметив их вклад в подготовку и воспитание молодежи. Также Гнеушев указал на важность труда работников строительной, дорожно-транспортной отраслей, сельского хозяйства, культуры и общественных организаций.

"Каждый из тех, кто сегодня получает награды, на своем месте вносит личный вклад в общее дело, и этот труд достоин почета и признания на самом высоком уровне", — сказал он, поздравив награжденных и пожелав им новых достижений.

Особые слова благодарности были адресованы ветеранам СВО и участникам программы "Герои. Нижегородская область". Гнеушев отметил, что, вернувшись к мирной жизни, они продолжают оказывать поддержку бойцам.