Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Эксклюзив
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 марта 2026 10:19 Общество
37 жителям Нижегородской области вручили государственные награды

Фото: Максим Герасимов, photo.pravda-nn.ru

В Нижегородской области 37 жителей региона удостоены государственных наград. Торжественная церемония состоялась 19 марта в музее-усадьбе Рукавишниковых.

Награды вручил и.о. первого замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Среди награжденных — представители сфер культуры и искусства, науки и образования, сельского хозяйства и промышленности, участники СВО, а также сотрудники государственных и муниципальных органов.

Как отметил Андрей Гнеушев, все награжденные вносят значимый вклад в развитие региона и являются его гордостью. По его словам, многие из них работают на предприятиях области, участвуют в укреплении обороноспособности страны и способствуют росту экономического потенциала региона.

Отдельно он подчеркнул роль специалистов в сфере науки и образования, отметив их вклад в подготовку и воспитание молодежи. Также Гнеушев указал на важность труда работников строительной, дорожно-транспортной отраслей, сельского хозяйства, культуры и общественных организаций.

"Каждый из тех, кто сегодня получает награды, на своем месте вносит личный вклад в общее дело, и этот труд достоин почета и признания на самом высоком уровне", — сказал он, поздравив награжденных и пожелав им новых достижений.

Особые слова благодарности были адресованы ветеранам СВО и участникам программы "Герои. Нижегородская область". Гнеушев отметил, что, вернувшись к мирной жизни, они продолжают оказывать поддержку бойцам.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Андрей Гнеушев Награды
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных