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Общество

Десятки тысяч нижегородских семей объединили общие акции Победы, - Артем Кавинов

10 мая 2020 13:08  [80] Общество

"Общие акции Победы объединили десятки тысяч нижегородских семей", - заявил депутат Госдумы РФ Артем Кавинов, говоря о праздновании Дня Победы в 2020 году в условиях карантина из-за коронавируса. Текст комментария распространила пресс-служба НРО партии "Единая России".

Напомним, что в День Победы в Нижегородской области состоялись десятки акций, в которых приняли участие тысячи нижегородских семей.

"Регион активно готовился к юбилею. Порядка 200 млн было направлено на ремонт памятников и мемориалов, связанных с Великой Отечественной войной. Общие акции Победы, объединили тысячи нижегородцев, которые приняли участие в онлайн-движении "Бессмертного полка", в проектах "Наследники Победы". Это праздник, который отметили вместе представители всех 33 национальностей, которые живут в регионе бок о бок уже на протяжении столетий. Мы спели "День Победы" на разных языках", - подчеркнул Артем Кавинов.

Он отметил активную работу волонтеров-единороссов, благодаря которым "Цветы Победы" появились на всех памятных мемориалах; а во дворах, где живут ветераны, прошли концерты. Сам Артем Кавинов также принял участие в акции "Звонок ветерану" и поздравил героев войны по телефону.

"Рад, что у нас всех вместе получилось создать нужное победное настроение у наших ветеранов, поблагодарить за труд и подвиг, который они совершили, отстояв нашу страну во время войны", - сказал Кавинов.

Напомним, в годы войны из Горьковской области ушли на фронт более 822 тысяч бойцов. Сегодня у нас в регионе живут порядка 26 тысяч ветеранов, среди которых участники войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, узники концлагерей.

"Конечно, особым событием у нас на депутатском округе стала церемония зажжения Вечного огня на площадке мемориального комплекса в трудовом и боевом Сормовском районе. Это долгожданный момент", - сказал депутат.

Артем Кавинов также поблагодарил руководство региона и всех территорий области, социальные ведомства, журналистов и всех нижегородцев, которые помогали наполнить праздник эмоциями. "Нижегородцы звучали гордо, громко, душевно", - добавил Кавинов.

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