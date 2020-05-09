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Общество

Ветераны поистине тронуты проявленным к ним вниманием, - Владимир Свешников

10 мая 2020 14:00  [73] Общество

"Это самый необычный День Победы в истории. Мы не смогли выйти на улицы и площади города, чтобы поздравить ветеранов и отдать дань памяти тем, кто сложил головы на полях сражений", - заявил председатель совета ветеранов ГАЗа, ветеран автомобильной промышленности, заслуженный автозаводец Владимир Свешников.

"В наших сердцах есть место, куда всегда можно "приходить". Это – наша память. Поэтому 9 Мая 2020 года мы, несмотря ни на что, были вместе", - подчеркнул собеседник.

"Множество акций, особенно "Минута молчания" и "Поем двором", оставили неизгладимое впечатление. Было ощущение, что вся страна сплотилась в едином порыве, как в 1941 году, когда Левитан объявил по радио о начале войны. Я разговаривал с участниками Великой Отечественной. Они поистине тронуты тем, как страна отметила День Победы, какое внимание к ним было проявлено. Уверен, что это празднование навсегда останется в памяти и будет примером единения нашей Родины!» - сказал он в заключение.

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