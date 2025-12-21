Нижегородские власти изымают участок и квартиры в аварийном доме на Ильинке Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде принято решение об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме № 143а по улице Ильинской. Соответствующее постановление подписано администрацией города в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья.

Дом признали аварийным и подлежащим сносу еще в 2017 году. Изъятие проводится в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного фонда, действующей с 2024 по 2030 годы. Процедура будет сопровождаться оценкой рыночной стоимости недвижимости и выплатой компенсаций собственникам.

Администрации Нижегородского района поручено заняться подготовкой соглашений с владельцами квартир. После согласования и подписания соглашений, объекты недвижимости будут переданы в муниципальную собственность.

Ранее сообщалось, что два аварийных дома изымаются в центре Нижнего Новгорода. Один из них, расположенный на улице Обозной, 5, снесут, а другой - на улице Большие Овраги, 17 - ждет реконструкция.

Также стало известно, что в 2025 году в Нижнем Новгороде снесено 34 аварийных дома и введено в эксплуатацию две многоэтажки, предназначенные для переселения граждан из аварийного жилья.