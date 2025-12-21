Усиление морозов и снегопады: что ждет нижегородцев на предстоящей неделе

Фото:
Жителей Нижнего Новгорода на предстоящей неделе ждет резкое похолодание и обильные снегопады. Синоптики прогнозируют устойчивую зимнюю погоду с понижением температуры и практически ежедневными осадками.
В понедельник, 22 декабря, дневная температура опустится до -2 градусов, а ночью похолодает до -10. В течение дня возможен снег.
Во вторник, 23 декабря, станет значительно холоднее. Днем ожидается до -11, а ночью столбик термометра может опуститься до -19 градусов.
Среда, 24 декабря, будет снежной и морозной. Температура составит -9 днем и до -13 ночью, временами будет идти снег.
В четверг, 25 декабря, снег продолжится. Температурный фон останется стабильным — около -6 градусов как днем, так и ночью.
В пятницу, 26 декабря, в городе ожидается сильный снегопад. При этом станет немного теплее: до -1 градуса в течение дня.
Выходные, 27 и 28 декабря, пройдут под знаком облачной и снежной погоды. Днем температура будет держаться на уровне -2, ночью — около -4. Осадки сохранятся оба дня.
Ранее сообщалось, что облачная погода со снегом и дождем установится в Нижнем Новгороде на выходных.
