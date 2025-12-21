Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Общество

Сервис" Планирование и рождение ребенка" стал доступен нижегородцам

21 декабря 2025 11:52 Общество
Сервис Планирование и рождение ребенка стал доступен нижегородцам

Жители Нижегородской области получили доступ к новой цифровой услуге на портале "Госуслуги" — жизненной ситуации под названием "Планирование и рождение ребенка". Этот сервис предназначен для будущих родителей и семей с новорождёнными и позволяет в одном месте решать множество вопросов, связанных с оформлением документов и получением государственной поддержки.

Новая жизненная ситуация предоставляет возможность онлайн-оформления свидетельства о рождении, регистрации ребенка по месту жительства, а также получения положенных выплат и пособий. Кроме того, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования теперь присваиваются малышу автоматически, без необходимости личного визита в ведомства.

Развитие цифрового сервиса проходит в рамках национального проекта «Экономика данных», курируемого заместителем председателя правительства России — руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко. По его словам, подобные комплексные решения позволяют гражданам и бизнесу быстрее и проще взаимодействовать с государством, избавляя их от бумажной волокиты и необходимости разбираться в работе разных учреждений.

"Жизненные ситуации на "Госуслугах" упрощают решение повседневных задач. Это удобный формат, когда человек получает сразу весь необходимый набор услуг, связанных с конкретной жизненной ситуацией. К примеру, уже доступны сервисы "Многодетная семья", "Поступление в вуз", "Выход на пенсию", "Открытие ИТ-компании" и другие", — отметил Дмитрий Григоренко.

Каждая жизненная ситуация объединяет в среднем 17 различных государственных услуг, связанных с одной целью, и позволяет получить их в режиме "одного окна". Среди других доступных решений — "Строительство дома", "Налоговый вычет", "Защита от мошенников в сети" и ряд других.

На сегодняшний день на портале "Госуслуги" размещено более 50 таких комплексных сервисов. К 2025 году их число планируется увеличить до 70.

Нижегородская область активно подключается к реализации федеральных цифровых инициатив. Так, в рамках региональной программы "ОСНОВА — нижегородский проект жизни" АНО "Институт демографического развития" работает над внедрением аналогичной жизненной ситуации "Рождение ребенка" на региональном портале основано.рф.

Планируется, что этот сервис будет включать все ключевые этапы, которые проходит семья после появления ребенка: от подготовки документов до оформления региональных мер поддержки. На портале уже функционирует раздел "Жизненные ситуации", где жители области могут оперативно находить нужную информацию.

Напомним, что власти Нижегородской области в 2025 году утвердили новые меры поддержки семей с детьми на региональном уровне. А на прямой линии 19 декабря Владимир Путин анонсировал запуск новых мер поддержки семей с детьми с 1 января 2026 года.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных