Глеб Никитин поблагодарил жителей Нижегородской области за участие в праздновании Дня Победы Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил нижегородцев за участие в праздновании Дня Победы.

Как сообщает пресс-служба главы региона, отдать дань памяти павшим и поблагодарить ветеранов можно было, приняв участие в различных акциях. Как отметил глава региона, нижегородцы, несмотря на непростую ситуацию, постарались создать праздничное настроение не только у себя дома, но и на улицах.

"Вчера во многих окнах и на балконах увидел праздничную символику и государственные флаги России. Считаю, что это начало новой традиции. Мы всегда украшали улицы ко Дню Победы, но то, что делают сами люди, вызывает искреннее восхищение. Особенно трогательно, когда такие украшения дети создают своими руками. Это становится мостиком между прошлым, настоящим и будущим, вселяет уверенность, что мы на века сохраним память о Великой Победе. Очень сильной с эмоциональной точки зрения стала акция «Фонарики Победы», в рамках которой в окнах зажигали свечи, мобильные телефоны. Такие вещи не требуют каких-то чрезмерных усилий, но создают уникальное ощущение единения. Спасибо всем, кто не остался в стороне!" - отметил Глеб Никитин.

Многие нижегородцы приняли участие в виртуальных акциях, посвященных Дню Победы.

"Некоторые прекрасные мероприятия, к которым мы уже привыкли, например, "Бессмертный полк", переместились в онлайн-среду. Президент России Владимир Путин поставил задачу, когда позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка, провести все в привычном формате. Мы еще обязательно отметим 75-ю годовщину Победы в Нижегородской области, встретимся с ветеранами, пройдем в рядах "Бессмертного полка", - подчеркнул губернатор Нижегородской области.

Отдельную благодарность Глеб Никитин выразил нижегородским волонтерам. "Большое спасибо "Волонтерам Победы" и всем, кто помогал поздравить ветеранов. Видел на видео как это происходило. Трогает до глубины души. Важно не ограничиваться одним днем, а продолжать эту работу и в будущем. Без энергии и творческого подхода волонтеров уже нельзя представить себе этот праздник", - сказал Глеб Никитин.