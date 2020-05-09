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Общество

Коронавирус не помешал нижегородцам отпраздновать День Победы, - Роман Стронгин:

10 мая 2020 14:13  [90] Общество

"Коронавирус не помешал нижегородцам отпраздновать День Победы", - заявил президент ННГУ им. Н. И. Лобачевского Роман Стронгин.

"Все понимают ситуацию и нигде нет того контактного масштаба, который был раньше. А в остальном, настроение прекрасное, замечательное выступление президента, масса фильмов о той эпохе, и мы чувствуем величие народа и величие духа нашей страны. Конечно, лучше если была бы возможность видеть настоящий парад в Москве, но это будет потом", - отметил собеседник.

"Люди у нас, особенно учитывая отношение к России вовне, патриотичны и осознают всю необходимость защищать Отечество. Этот праздник – еще одна точка в общем ощущении. Первоначальна сама Победа. Кроме нее ничего значительнее нет. У нас в стране огромные успехи в разных областях, но победа в Великой Отечественной войне – самое значительное достижение всего народа", - добавил он.

"Мне кажется, что акции, которые устроили по всей России в этом году в честь Дня Победы, хороши. Потому что люди так находят выражение своим чувствам: раз нельзя пройти по улицам, неся портрет своего предка, то есть возможность исполнить это в других вариантах. Самое главное, что эти портреты есть. Мы все помним, кому обязаны жизнью",- отметил Роман Стронгин.

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