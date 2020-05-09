Более 120 тысяч жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирус

В Нижегородской области, по данным на 12 мая, 120 347 человек сдали тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.
Средний показатель тестирования вырос за сутки на 3% - до 3 757 человек на 100 тысяч населения. По абсолютному количеству тестов Нижегородская область занимает первое место в Приволжском федеральном округе и входит в топ-15 регионов страны.
"В среднем за неделю охват тестированием составляет 107,6 на 100 тысяч населения. Только за последние сутки тестирование прошли 3 585 человек. Еще раз подчеркну: от дисциплины и четкого соблюдения требований режима самоизоляции зависит распространение вируса и момент перехода к снятиям ограничений", - сказал Глеб Никитин.
Губернатор Нижегородской области напомнил, что наибольшее количество тестов проводят лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, Приволжского исследовательского медицинского университета и ГБУЗ Нижегородской области "НОЦ СПИД". Кроме того, исследования организованы в Нижегородском областном клиническом противотуберкулезном диспансере, Нижегородском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной, Приволжском окружном медицинском центре, Нижегородской инфекционной клинической больнице №2 и в инфекционной больнице №23, а также в ООО "АВК Мед" и в двух лабораториях в Сарове.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+