Волонтеры просят помощи в поиске пропавшего в Нижнем Новгороде Валерия Надысова

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Волонтеры просят помощи в поиске пропавшего в Нижнем Новгороде 56-летнего Валерия Надысова. Об этом сообщает ПСО "Волонтер НН".
Мужчина ушел из дома по ул.Рождественской в 9:30 5 мая и не вернулся.
Приметы: рост 165 см, плотное телосложение, седые волосы, карие глаза. На руке имеется татуировка.
Известно, что в день исчезновения был одет в серую ветровку, темные штаны, коричневые ботинки и темную бейсболку.
Пропавший плохо слышит и нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении данного мужчины или готов помочь в поисках, волонтеры просят позвонить на горячую линию отряда ПСО "Волонтёр": 8 (831) 291-51-51.
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