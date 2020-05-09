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Общество

Волонтеры просят помощи в поиске пропавшего в Нижнем Новгороде Валерия Надысова

12 мая 2020 15:38  [54] Общество

Фото: ПСО "Волонтер НН"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Волонтеры просят помощи в поиске пропавшего в Нижнем Новгороде 56-летнего Валерия Надысова. Об этом сообщает ПСО "Волонтер НН".

Мужчина ушел из дома по ул.Рождественской в 9:30 5 мая и не вернулся.

Приметы: рост 165 см, плотное телосложение, седые волосы, карие глаза. На руке имеется татуировка.

Известно, что в день исчезновения был одет в серую ветровку, темные штаны, коричневые ботинки и темную бейсболку.

Пропавший плохо слышит и нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении данного мужчины или готов помочь в поисках, волонтеры просят позвонить на горячую линию отряда ПСО "Волонтёр": 8 (831) 291-51-51.

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