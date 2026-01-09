Тоннелепроходческий комплекс "Владимир" отправился на техобслуживание Общество

Фото: Telegram-канал "Метро НН"

В конце декабря тоннелепроходческий комплекс "Владимир" завершил прокладку второго перегонного тоннеля между будущими станциями "Сенная" и "Площадь Свободы" в Нижнем Новгороде. Теперь он отправляется на техническое обслуживание, сообщили в Telegram-канале "МетроНН".

Согласно установленным правилам, после продолжительного использования в сложных условиях, таких как прокладка тоннелей, требуется проверка и, при необходимости, замена отдельных компонентов тоннелепроходческого щита. Для этого специалистам необходимо разобрать щит на составные части и поднять их на поверхность для детального осмотра.

Первым делом был демонтирован ротор — самый крупный и тяжёлый элемент щита: его вес составляет 54 тонны. Ротор не только открывает доступ к внутренним частям машины, но и играет ключевую роль в процессе прокладки тоннеля.

Далее будет проводиться поэтапный демонтаж всех компонентов тоннелепроходческого комплекса. Основная цель этого процесса — проверка герметичности уплотнений и водонепроницаемости конструкции готового тоннеля.

После завершения всех необходимых проверок и технического обслуживания, судьба запасных частей тоннелепроходческого щита будет решаться его владельцем.

Напомним, что специалисты уже готовят оборудование для следующего этапа — прокладки тоннеля от улицы Горького до площади Свободы. Эти работы планируется завершить к лету 2026 года. На 2026 год запланированы ключевые этапы строительства: возведение постоянных конструкций станций, устройство верхнего строения пути в тоннелях, монтаж инженерных систем, а также начало внутренней отделки станционных комплексов.

Ранее сообщалось, что станции "Сенная" и "Площадь Свободы" планируют достроить к 2027 году. На продолжение строительства в бюджете города на 2025 и 2026 годы дополнительно предусмотрено 12,4 млрд рублей.